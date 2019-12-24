وطن النهار

ثمن مدير عام البلدية أحمد المنفوحي، النجاح الذي حققه الجهاز التنفيذي ممثلا في إدارة السلامة بمحافظتي الاحمدي والجهراء والادارة القانونية في إثبات تعدي شركات على أراضي الدولة بمساحات شاسعة وذلك بتحرير محاضر مخالفات من قبل الجهاز التنفيذي.

وأكد على أن الجهود التي بذلها الفريق القانوني المميز في الإدارة القانونية ببلدية الكويت في النزاع القضائي أمام محكمة الاستنئاف والتي توجت بصدور الأحكام القضائية النهائية لصالح بلدية الكويت في حكمين استئنافيين أمس باسترداد خمسة ملايين دينار كتعويض عن استغلال أراضي على أملاك الدولة بمساحات مليون و100 ألف متر مربع من قبل إحدى الشركات بمنطقتي الجليعة وميناء مبارك.

وكشف المنفوحي عن أن هذا الإنجاز يأتي في أطار الخطوات الاصلاحية التى قام بها الجهاز التنفيذي لفرض هيبة القانون والجهود التى بذلها الفريق القانوني المميز بقيادة مدير الادارة القانونية المستشار رجعان الغريب.

وأوضح بأن الأحكام النهائية التى صدرت لصالح البلدية جاءت بفضل التعاون المثمر بين الجهاز التنفيذي في اثبات المخالفات وتحرير المحاضر بها وفريق المحامين المميز في البلدية فى متابعة النزاع القضائي أمام المحاكم، مؤكدا أن الحكم الأول قد جاء لصالح البلدية بالتعويض بــ 3.500 ملايين دينار وذلك لقيام إحدى الشركات باستغلال مساحة أرض على أملاك الدولة تقدر بمليون متر مربع بدون ترخيص بمنطقة الجليعة، مضيفاً بان الحكم الثاني والذي صدر لصالح البلدية بالتعويض بــ1.500 مليون دينار كويتي لقيام احدى الشركات باستغلال مساحة 100 ألف متر مربع بدون ترخيص بميناء مبارك على أملاك الدولة.

واختتم المنفوحي تصريحه بقوله إن جهود الجهاز التنفيذي والادارة القانونية والتي تكللت بكسب خمسة ملايين دينار كتعويض عن استغلال اراضي أملاك الدولة بدون ترخيص يضاعف المسؤولية على الجهاز التنفيذي في البلدية لفرض هيبة القانون على المخالفين.

من جانبه أوضح المستشار المساعد بالادارة القانونية فهد السميط أن الإدارة لا تألو جهداً في متابعة قضايا التعدي على املاك الدولة بل انها تضع تلك الدعاوى من أولوياتها حفاظاً منها على المال العام انطلاقاً مما يمليه علينا ابتداء من حب الوطن وانتهاءً لما قررته المواد القانونية، مثنيا على الجهاز التنفيذي بالبلدية وعلى رأسهم مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي على ما بذلوه من جهد وتعاون اثمر عنه الاحكام الصادرة بالتعويض.

