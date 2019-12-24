وطن النهار

وقعت الكلية الأسترالية في الكويت مذكرة تفاهم مع كرييتف بتس سوليوشنز للتجارة العامة للتعاون في مجال رعاية المواهب من الكلية الأسترالية في الكويت.

وفي إطار مذكرة التفاهم، تقوم كل من كرييتف بتس سوليوشنز للتجارة العامة والكلية الأسترالية في الكويت بالتطوير المشترك لبرامج تدريبية وتسهيل مشاركة طلاب الكلية في المسابقات وورش العمل والأنشطة الوطنية والدولية المماثلة التي تهدف إلى تزويدهم بالمهارات التقنية والأساسية المتقدمة اللازمة لسوق العمل. ومن شأن هذه الاتفاقية العمل على تعزيز تبادل الأفراد والمرافق والمعدات والمعلومات ذات الصلة.

