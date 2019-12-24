وطن النهار

تواصل مسابقة «أمنية الوطني» نجاحاتها الفاعلة في المدارس الحكومية، حيث جرى اطلاق حملة تجميع البلاستيك في المرحلة الثانية من المسابقة بمشاركة 107 مدارس من أصل 117 مدرسة.

وقالت سناء الرئيس التنفيذي لمشروع «أمنية» سناء الغملاس في تصريح صحافي إن حصيلة التجميع في المرحلة الثانية من المسابقة خلال ثلاث أسابيع بلغت 18 طناً من البلاستيك، وهو مؤشر كبير على التفاعل الذي حققته «أمنية وطني» من قبل الطلاب والطالبات في المدارس. وثمنت الغملاس الشراكة الاستراتيجية بالتعاون مع البنك الوطني ووزارة التربية، والذي كان له الأثر البالغ في النجاح والأصداء اللافتة التي حصدتها المسابقة، مؤكدة إن اليوم نفخر في شبابنا وبناتنا الكويتيين الذين يشاركون ويسهمون ويبذلون الجهود في سبيل قيمهم الوطنية المتمثلة بالمحافظة على البيئة. من جانبها أعربت الناطق الرسمي في مشروع «أمنية» فرح شعبان في تصريح مماثل عن سعادتها الغامرة بما حققته المسابقة من أهداف تربوية وبيئية لدى طلبة المدارس الحكومية من البنين والبنات في جميع المراحل الدراسية، مشيرة إلى أن مراحل تجميع البلاستيك مستمرة وتقطع شوطا متقدما وبارزا في عملية المحافظة على البيئية المدرسية من مخاطر التلوث، مشيدة بالجهود الطلابية والهيئات التربوية التي ساهمت بفعالية وبجهود كبيرة.

يذكر إن مسابقة تحدي «أمنية الوطني» مستمرة إلى شهر أبريل من العام القادم، حيث سيجري حفل الختام وتوزيع الجوائز على أربع مدارس من البنين والبنات في المراحل التعليمية «رياض الأطفال والابتدائي والمتوسط والثانوي» بكل محافظة، وهناك جائزة متميزة للمركز الأول على مستوى الكويت.

