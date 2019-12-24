وطن النهار

اشاد رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي لدى البلاد السفير كريستيان تيودور بسياسة الكويت الخارجية التي وصفها بصوت الحكمة وقوة من اجل السلام، مؤكدا حرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز هذا الحوار دعماً لـ «رؤية 2035» لتنويع اقتصادها، والبناء على العلاقات القائمة منذ فترة طويلة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والكويت.

واعاد تيودور في اول لقاء مع ممثلي الصحف المحلية كلمات ممثلة السياسة الخارجبة بالاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني عند افتتاحها لمقر بعثة الاتحاد الاوروبي في الكويت الصيف الماضي: في ظل التوترات الاقليمية والعالمية، تعد الكويت صوتاً للحكمة وقوة من اجل السلام، وهذا ما جعلنا شركاء طبيعيين في هذه الأوقات الصعبة».

واضاف: تعد الكويت حليفاً مهماً للاتحاد الأوروبي في المجال الانساني، حيث انها تعد من اهم المانحين العرب في هذا المجال مشيرا الى ان الاتحاد الأوروبي والكويت اظهرا استعدادهما للتعاون في مواجهة التحديات الدولية بشكل مشترك من خلال المشاركة في رئاسة العديد من الأحداث والمؤتمرات الدولية المهمة، مثل مؤتمر بروكسل حول دعم مستقبل سورية والمنطقة، ومؤتمر الكويت الدولي لاعادة اعمار العراق او المؤتمر الدولي لمحنة الروهينغا.

وعن العلاقات السياسية بين الاتحاد الأوروبي والكويت قال:يعتبر الاتحاد الأوروبي الكويت شريكا متزايد الأهمية وطموحنا هو اقامة تعاون شامل ومتعدد الأبعاد يغطي الحوار السياسي والاقتصاد والتجارة والتعاون القطاعي والاقليمي. واضاف: العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والكويت قوية تاريخيا حيث لعبت الكويت دوراً رئيساً في تعزيز المشاركة من منطقة الى اخرى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي (GCC) في اطار اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي لعام 1988. وتابع: في الآونة الأخيرة، شهدت علاقاتنا الثنائية زخما كبيرا حيث ان الكويت تعد اول دولة في الخليج توقع اتفاقية تعاون مع هيئة العمل الخارجي الأوروبية (EEAS) في يوليو 2016، والتي توفر منبراً لاجراء مشاورات سياسية منتظمة تغطي التحديات الاقليمية المشتركة في الشرق الأوسط وما بعده.

واشار الى ان الاتفاقية تنص على اجراء مشاورات قطاعية في مجالات الطاقة (بما في ذلك الطاقة النظيفة والمتجددة) والأمن ومكافحة الارهاب والتعاون الانمائي والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

وفي المجال الاقتصادي قال: تشكل العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والكويت ايضاً محوراً مهماً للعلاقات الثنائية، حيث يعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الثالث للكويت وفق (احصائيات 2018) لافتا الى ان الجانبين يشاركان في حوار منتظم حول التجارة والاستثمار وقضايا الاقتصاد الكلي في اطار مجلس التعاون الخليجي.

وقال: في الوقت الذي نعمل فيه على توسيع المشاركة الثنائية، يظل تعاون الاتحاد الأوروبي مع الكويت متمركزاً في جميع انحاء دول مجلس التعاون الخليجي من خلال شراكة وثيقة خاصة على الأجندة الاقتصادية وكيفية مواجهة تحديات التوظيف والتجارة والمالية لدينا بشكل متبادل.

واشار الى ان دور الكويت العام الماضي كرئيس لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجهود صاحب السمو الأمير في محاولة لحل الخلاف الخليجي مدعومة بقوة من الاتحاد الأوروبي.

ولفت الى مشاركة الكويت والاتحاد الأوروبي هذا العام في رئاسة منتدى الأعمال الثالث بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي بدعم قوي من KDIPA وغرفة تجارة الكويت والمجلس الأعلى للتخطيط والتطوير.

وقال: علاقاتنا لا تتوقف عند الشراكة بين الحكومات فقط وانما يقابلها علاقات بين الأفراد - سواء من خلال حوار الأعمال التجارية، التعليم والتبادلات البرلمانية وكذلك الدبلوماسية الثقافية.

واشار الى الزيارات المتبادلة بين برلماني الجانبين، لافتا الى الزيارة التي قام بها وفد من البرلمان الأوروبي الى الكويت، فضلا عن زيارة لعدد من البرلمانيين الكويتيين الى بروكسل.

واضاف: في ديسمبر من العام الماضي ايضاً، منح الاتحاد الأوروبي جائزة Chaillot لحقوق الانسان في الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي الى لوياك LOYAC، المنظمة الكويتية غير الهادفة للربح التي تعمل في مجال التطوير المهني والنمو الشخصي للشباب، وذلك تقديراً لعملها في تمكين الشباب واثراء المجتمع المدني.

واوضح ان الاتحاد الأوروبي بانتظام يدعم الأنشطة الثقافية والتعليمية في الكويت، بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني المحلية.

وذكر ان رعاية الاتحاد الأوروبي لمهرجانات LAPA السنوية الثانية والثالثة للفن والرقص جديرة بالملاحظة.

واشار الى مشاركة الاتحاد الاوروبي في تنظيم خمس ورش عمل وندوات خلال العام الماضي مع الجمعية الكويتية لحقوق الانسان ولوياك والجمعية الثقافية والاجتماعية للمرأة الكويتية دليل ايجابي على قوة هذه العلاقات.

وقال: ان الشعب الكويتي والمجتمع المدني في الكويت جزء لا يتجزأ من العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والكويت. على مستوى الأفراد، حيث يوفر الاتحاد الأوروبي الفرصة للطلاب والباحثين ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي من الكويت للمشاركة في اراسموس + وماري سكودوفسكا كوري اكشنز، بتمويل خاص مخصص لدعم المرشحين من منطقة الخليج.

واوضح ان الاتحاد الأوروبي عزز من وجوده في منطقة الخليج هذا العام من خلال فتح ممثلية له في الكويت، ما يمكننا من تعميق مشاركتنا مع الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

