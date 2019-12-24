وطن النهار

استقبل الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر محافظ حولي رئيس الاتحاد الدولي الرياضي للشرطة الشيخ احمد نواف الاحمد الصباح في مكتبه صباح امس.

وكان رئيس الاتحاد الدولي الرياضي للشرطة ومحافظ حولي الشيخ احمد نواف الاحمد تلقى دعوة من رئيس الاتحادين الرياضي القطري والعربي للشرطة العميد خالد بن حمد العطية لحضور اجتماع الجمعية العمومية رقم (44) وبطولة الشرطة العربية لأختراق الضاحية الذي اقيم في الدوحة من (20-25) ديسمبر 2019.

يذكر ان اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي الرياضي للشرطة يأتي ضمن اجتماعات عدة يتم خلالها طرح الآراء والمقترحات ومناقشتها والنظر في تطبيقها على ارض الواقع.

