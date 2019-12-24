وطن النهار

استقبل رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لـ«كونا» الشيخ مبارك الدعيج امس سفير الصين لدى الكويت لي مينغ غانغ والملحق الدبلوماسي بالسفارة لي شيويه تسونغ حيث بحث الجانبان عددا من القضايا ومنها تعزيز التعاون الاعلامي.

وتركز الحديث خلال اللقاء حول العلاقات التاريخية المتميزة بين الكويت والصين الشعبية وحرص البلدين على تطويرها لتشمل كل المجالات التي تخدم مصالح الشعبين الصديقين.

وتطرق الحديث ايضا إلى سبل تعزيز التعاون بين «كونا» ومختلف المؤسسات الإعلامية بجمهورية الصين وفي مقدمتها وكالة الانباء الصينية.

وقال الدعيج ان تنامي العلاقات الوطيدة بين البلدين يتطلب تعزيز التعاون الإعلامي بين الجانبين وتقوية التواصل بين الشعبين الصيني والكويتي.

وأضاف أنه انطلاقا من مسؤولية «كونا» بأهمية توطيد العلاقات بين البلدين حرصت على افتتاح مكتب لها في العاصمة الصينية بكين للمساهمة في تحقيق النهج الذي تطمح إليه قيادة البلدين.

من جانبه أشاد السفير غانغ بالدور الذي يقوم به الاعلام الكويتي في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين وجهوده في نشر الثقافة والوعي بين الشعوب مشيرا إلى أهمية الخدمات الإعلامية العديدة التي تقدمها وكالة الانباء الكويتية للمواطنين والمقيمين على ارض الكويت.

حضر اللقاء نائب رئيس مجلس الإدارة عدنان الراشد ونائب المدير العام لشؤون قطاع التحرير سعد العلي ومدير إدارة التسويق والعلاقات الدولية عصام الرويح ومدير مكتب المدير العام نايف العتيبي.

