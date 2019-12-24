وطن النهار

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أشاد سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى البلاد صقر الريسي بعمق العلاقات بين بلاده والكويت والتي وصفها بالاخوية والمتميزة على جميع المستويات، مثمنا الحضور والمشاركة المتميزة الرسمية الشعبية في احتفالات السفارة بالعيد الوطني الـ 48 لدولة الامارات المتحدة الذي اقيم مطلع الشهر الحالي. وأشاد في حديث ودي جمعه مع مجموعة من الصحافيين والاعلاميين تكريما لجهودهم في تغطية فعاليات احتفالات السفارة بالعيد الوطني، وبدور الاعلام في الكويت ونقله للاحداث بكل شفافية ومصداقية، لافتا الى ان الكويت تعد من الدول التي ينشط بها الاعلام بشكل جيد. وتحدث السفير الاماراتي عما لاقاه من حفاوة الاستقبال وترحيب وتسهيلات لاداء مهمته في الكويت، فضلا عن محبة الناس لدولة الامارات العربية المتحدة.

واعاد الى الاذهان مساهمة سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد في اتحاد الامارات.

كما تطرق الريسي الى النشاطات التي قامت بها السفارة في الفترة السابقة وقال: نحن كدول خليجية لدينا طبيعة واحدة والشعب الكويتي يعلم جيدا طبيعة الشعب الاماراتي.

وتطرق كذلك بالحديث الى موضوع تمكين المرأة وما تقوم به من دور مهم في بناء الدول سواء كانت في دولة الامارات او في الكويت، مؤكدا ان اللقاء بمجموعة من الاعلاميين فرصة لتبادل الحديث، مشيرا الى انه دائم التواصل مع الصحافيين وان سفارة دولة الامارات مفتوحة للجميع. وفي ختام اللقاء منح السفير مجموعة من الصحافيين والمصورين شهادات تقدير عرفانا بالجهود التي يقدمونها لاظهار وجه الامارات المشرق والحقيقي.

حيث تم تكريم الزميلين سميرة فريمش ورائد الدميري.

