وطن النهار

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حصدت الكويت على العديد من المناصب المهمة في المنظمات العربية والدولية حيث تمكنت جمعية الكشافة الكويتية لاول مرة في تاريخها من الفوز بثلاثة مقاعد في صندوق التمويل الكشفي العربي من اصل سبعة وهم د.عبدالله الطريجي وابراهيم البغلي وخولة الحساوي التي تعتبر اول امرأة تدخل هذا المجال والصندوق منذ تأسيسه قبل اكثر من 35 عاما. واكد عضو مجلس ادارة الصندوق ابراهيم البغلي، انه تم التركيز في الاجتماع على تمويل الصندوق والعمل على الارتقاء بالحركة الكشفية، منوها الى انه سيتم عمل دراسة وتصور للانشطة الكشفية والعمل على دعمها والارتقاء بها، متمنيا التوفيق لرئيس واعضاء الصندوق على ما يقومون به من جهود كبيرة لخدمة الحركة الكشفية.

من جهتها، عبرت نائب رئيس مجلس ادارة صندوق التمويل الكشفي العربي خولة مبارك الحساوي، عن سعادتها في المشاركة بمثل هذه الاعمال التطوعية، لافتة الى انها اعتادت على العمل الخيري من خلال بيت الزكاة والجهات الخيرية الاخرى ولكن هذا المجال يعتبر امتدادا للعمل الخيري والانساني وهو ليس بغريب على ابناء الكويت، متمنية ان يكون لها بصمة لخدمة بلدها الكويت والوطن العربي، معربة عن شعورها بالفخر كونها امراة كويتية تعمل مع اخوانها العرب لخدمة شبابنا في الوطن العربي الكبير. من جهته، اكد امين عام المنظمة الكشفية العربية عمرو حمدي، ان الاجتماع شهد وضع النظام الاساسي والتنظيم الاداري الجديد حتى يستطيع الصندوق ان يبدأ اعماله لخدمة الحركة الكشفية، معربا عن بالغ شكره وتقديره لجمعية الكشافة الكويتية على استضافتها الاجتماع.

