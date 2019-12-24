أول النهار

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح امس نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد. كما استقبل سموه كلا من سعد إبراهيم الخراز وزير الشؤون الاجتماعية السابق ود. جنان محسن رمضان وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون الإسكان السابق ود. حامد محمد العازمي وزير التربية وزير التعليم العالي السابق وفهد علي زايد الشعلة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية السابق.

وقد أثنى سموه على جهودهم وإسهاماتهم في أداء مسؤولياتهم بكل تفان واخلاص، معربا عن بالغ شكره وتقديره لما بذلوه من جهود مضنية خلال فترة توليهم مناصبهم الوزارية متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد.

