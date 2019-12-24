أول النهار

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولـة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:

أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور مجلس الوزراء علماً في مستهل أعماله بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد يوم الخميس الماضي وزير الدفاع الوطني الكندي هارجيت سينغ ساجان، وفحوى المحادثات التي أجراها والتي تناولت سبل دعم علاقات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في جميع المجالات لاسيما ما تتعلق منها بالمجالات العسكرية والدفاعية، كما تم استعراض أهم المستجدات السياسية الراهنة في المنطقة.

ومن جانب آخر، وحرصاً على تسريع اجراءات تنفيذ المشاريع التنموية في البلاد وتبسيط الدورة المستندية الخاصة باجراءات التعاقد وتنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن فقد استمع مجلس الوزراء الى شرح قدمته وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل بشأن التقرير النهائي للجنة المكلفة لدراسة اجراءات التعاقد لدى الجهات الحكومية موضحة أبرز المعوقات التي تواجه اجراءات التعاقد في الجهات الحكومية، وكذلك أهم التوصيات التي تسهم في معالجة السلبيات والمعوقات التي يمكن أن تؤخر تنفيذ المشاريع في الدولة، ومقترحات الجهات المختصة لتعديلها، والمتمثلة في دراسة التشريعات ذات العلاقة بتنظيم التعاقدات، ومقترحات قابلة للتنفيذ لتسهيل وتبسيط وتقليل الفترة الزمنية المستغرقة لاتمام اجراءات التعاقد بالجهات الحكومية، الى جانب حلول لآليات التنسيق بين الجهات الحكومية لالزام كل منها لأداء الأعمال المنوطة بها بما يكفل سرعة تنفيذ المشروعات في الجهات الأخرى.

وقد عبر مجلس الوزراء عن بالغ شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل اللجنة، وقرر احالة التقرير الى اللجنة المشتركة للشؤون الاقتصادية والخدمات العامة.

ومن جانب آخر، أحاط وزير التجارة والصناعة خالد الروضان المجلس علماً بأن مؤشرات بورصة الكويت الرئيسة سجلت نمواً كبيراً قبيل موعد ترقيتها في مؤشر (مورغان ستانلي) يوم الخميس الماضي من قبل مؤسسة (ام. اس. سي. أي) لمؤشرات الأسواق، وذلك الى مرتبة الأسواق الناشئة خلال المراجعة نصف السنوية للمؤشر في عام 2020، بعد أن لبت البورصة الكويتية جميع المتطلبات الضرورية وتطبيق تحسينات تنظيمية وتشغيلية في سوق الأسهم.

وقد أشاد مجلس الوزراء بهذه الخطوة الايجابية التي من شأنها زيادة ثقة المستثمرين في الأسواق المالية الكويتية وتعزيز مكانة الكويت كمركز مالي اقليمي، ومنح القطاع الخاص دوراً قوياً في الاقتصاد.

ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة. وفي ضوء المرسوم الصادر بتاريخ 17/12/2019 بشأن تشكيل الوزارة، فقد استعرض مجلس الوزراء مشاريع مراسيم وقرارات تشكيل المجالس العليا واللجان الوزارية.

كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وفي هذا الصدد هنأ مجلس الوزراء الرئيس عبدالمجيد تبون بمناسبة أداء اليمين الدستوري رئيساً جديداً للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة، متمنياً له كل التوفيق والسداد والى الشعب الجزائري الشقيق المزيد من التطور والازدهار.

كما أعرب مجلس الوزراء عن خالص التهاني الى سعادة بوريس جونسون بمناسبة اعادة انتخابه رئيساً للوزراء في المملكة المتحدة الصديقة، مؤكداً التطلع الدائم والمشترك لتعزيز أواصر علاقات الصداقة الوثيقة القائمة بين البلدين الصديقين والارتقاء بأطر التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات الى آفاق أرحب.

وأعرب المجلس كذلك عن خالص التهاني للرئيس الافغاني أشرف غني بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأفغانية، متمنياً له دوام النجاح والتوفيق في تحقيق الطموحات والآمال المرجوة لصالح الشعب الأفغاني الصديق وكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار لجمهورية أفغانستان الاسلامية الصديقة.

هذا وقد عبر مجلس الوزراء عن استنكاره وادانته الشديدين لحادث اطلاق النار في موسكو والذي أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص، وكذلك الهجوم على عدد من المساجد في ولاية أمهرة في اثيوبيا، مؤكداً موقف الكويت الثابت في رفض كل أعمال العنف والارهاب مهما كانت دوافعها وأهدافها.

