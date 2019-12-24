الأولى

اشاد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بالمساعي المبذولة لتحقيق الانجاز الكبير بترقية تصنيف بورصة الكويت الى فئة الأسواق الناشئة من قبل القائمين عليه من جميع الجهات ما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني ويعزز من مكانته محليا ودوليا والارتقاء بسوق المال الكويتي عالميا.

وتمنى سموه، خلال استقباله وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ورئيس مجلس المفوضين المدير التنفيذي لهيئة أسواق المال د. أحمد الملحم والرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت محمد العصيمي وأعضاء هيئة اسواق المال بمناسبة اعلان مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال لاسواق أوروبا والشرق الأوسط واستراليا عن ترقية تصنيف بورصة الكويت الى فئة الاسواق الناشئة، تمنى سموه لهم التوفيق والسداد. (طالع ص09)

كما أشاد سموه بالجهود المبذولة من قبل اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية على انجاز دخول دولة الكويت قائمة الدول العشر الأكثر تحسنا بمؤشري سهولة ممارسة أنشطة الأعمال والتنافسية العالميين وفق تقرير سهولة ممارسة الأعمال لسنة 2020 الصادر عن البنك الدولي.

واكد سموه، خلال استقباله الروضان ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل الجابر وأعضاء اللجنة الدائمة، على العمل نحو تعزيز الفرص الاستثمارية والاقتصادية الداعمة لعجلة التنمية والاستثمار في دولة الكويت وخلق بيئة اقتصادية تنافسية.

في هذا السياق أحاط وزير التجارة مجلس الوزراء في اجتماعه أمس علما بأن مؤشرات بورصة الكويت سجلت نموا كبيرا قبيل موعد ترقيتها في مؤشر مورغان ستانلي. هذا وقد أشاد المجلس بهذه الخطوة الايجابية التي من شأنها زيادة ثقة المستثمرين في الاسواق المالية الكويتية وتعزيز مكانة الكويت كمركز مالي اقليمي ومنح القطاع الخاص دورا قوياً في الاقتصاد.

