الأولى

أعلنت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل رفع تقرير الى مجلس الوزراء يتضمن نتائج دراسة اجريت حول سبل معالجة خلل التركيبة السكانية لافتة الى قرب الكشف عن تلك النتائج. وقالت في تصريح للصحافيين امس على هامش استقبالها المهنئين: رأينا قرارات جديدة لوزارة الداخلية تسهم في تعديل التركيبة السكانية وايضا قرارات اتخذت بالتعاون مع وزارة الخارجية لمنع دخول فئات من العمالة المنزلية الافريقية التي تتسبب في بعض السلبيات ويصعب مغادرتها البلاد لعدم وجود بعثات دبلوماسية لبلادها داخل الكويت.

وعلى صعيد تحويل اقامات العمالة الوافدة قالت لا قرارات جديدة في هذا الجانب وعملية الانتقال من قطاع الى قطاع تتم وفق ضوابط محددة وتشمل المشروعات الصغيرة والعقود الحكومية والجمعيات التعاونية والرعي والصيد والزراعة وغيرها من القطاعات اضافة الى العمالة المنزلية، مؤكدة ان الهيئة العامة للقوى العاملة مستمرة في تنفيذ القرارات المنظمة لضمان السيطرة على دخول وخروج العمالة الوافدة.

وأكدت العقيل استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية في مختلف المناطق لتنظيم سوق العمل ومتابعته، مشيرة الى ان تكامل الاجراءات سيحقق الاهداف التي نصبو اليها كاشفة في هذا الصدد عن التوجه لانشاء مركز ايواء جديد للرجال عقب اعتماد المجلس البلدي تنازل الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة عن قطعة ارض تابعة لها لاقامة هذا المركز عليها.

وفيما يتعلق بقرار تحديد نسب العمالة الوطنية الجديدة في القطاع الخاص افادت بان هذا القرار مستحق من يونيو الماضي، مبينة ان تأجيل تنفيذه جاء بسبب اعادة دراسة النسب لتواكب المعايير الدولية في المجال الاقتصادي.

من جانب آخر اكدت العقيل ان الميزانية العامة للدولة ستكون الاساس نحو الانطلاق للاصلاحات المالية والاقتصادية. واوضحت ان المرحلة المقبلة مهمة وتتطلب بذل الجهود من الجميع لانجاح عمل الحكومة في ظل التشكيلة الاولى لسمو الشيخ صباح الخالد باعتبار هذه المرحلة تمثل دور الانعقاد الاخير لمجلس الامة. ولفتت الى ان العنوان الابرز للخطة الانمائية الثالثة (2020- 2025) هو الشراكة بين القطاعين العام والخاص مؤكدة استمرار الوزارة في تنفيذ هذا التوجه لتحقيق رؤية (كويت جديدة 2035).