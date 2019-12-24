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كشف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تسلمه طلبا لعقد جلسة خاصة لمناقشة تداعيات حادث دهس المواطن سعد السبيعي وكذلك مشكلة الانفلات المروري، موضحا ان المجلس سيستأنف جلساته اليوم بتلاوة مراسيم تشكيل الحكومة وأداء الوزراء اليمين الدستورية.

وقال في تصريح صحافي بمجلس الأمة امس غداً (اليوم) ان شاء الله يستأنف المجلس جلساته وأول بند سيكون تلاوة مراسيم تشكيل الحكومة ومن ثم قسم الحكومة، وبعد ذلك سنبدأ جدول الأعمال.

وأضاف طلب عقد الجلسة الخاصة مقدم من النائب الدكتور عبدالكريم الكندري و9 نواب آخرين لعقد جلسة خاصة الخميس 9 يناير لمناقشة حادث الدهس الذي تعرض له المغفور له بإذن الله المواطن سعد السبيعي وكل ما يتعلق بذلك من تداعيات. وزاد تسلمت الطلب مكتمل الأركان الدستورية واللائحية وبالتالي سيخصص له هذا اليوم ما لم يحدث اتفاق بين مقدميه أو توافقهم مع أعضاء المجلس على أن تتم المناقشة على هامش جلسة أو تخصيص جزء لها من احدى الجلسات.

من جانبه قال رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد إن وزارة العدل تعاني من ضعف في اجراءات تحصيل الايرادات الخاصة بالغرامات الجزائية، حيث تبين للجنة أن 18 مليون دينار لم تحصل خلال الفترة من 2004 حتى 2019 بالمخالفة لقانون تحصيل الرسوم القضائية وقواعد تنفيذ الميزانية، منها نحو 7 ملايين دينار تخص أشخاصا غادروا البلاد، بالاضافة الى 4 ملايين دينار رسوما قضائية لم تحصل خلال الـ 29 سنة الماضية.

وبعد مناقشتها الحساب الختامي للوزارة 2019/2018 اكدت اللجنة ضرورة ضبط اجراءات التحصيل عن طريق تدعيم نظم الرقابة الداخلية، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة للحفاظ على المال العام..

واكدت اللجنة ضرورة اعادة هيكلة الوزارة بفصل الشؤون المالية والادارية والادارات المنفذة للمشاريع والعقود الخاصة بالشؤون القضائية عن الوزارة تحقيقا لمبدأ الشفافية وعدم شيوع المسؤولية بينهما، حيث تبين لها استمرار عدم تفصيل المصروفات الخاصة بالشؤون القضائية واقتصارها على رقم واحد في الميزانية وهو ما يصعب معه التحقق من مدى الالتزام بتأشيرات الميزانية.