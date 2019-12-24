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بغداد – الوكالات: هدد الرئيس العراقي برهم صالح بتقديم استقالته إذا لم يقم البرلمان بتسمية مرشح انتقالي لرئاسة الوزراء تقبله أغلبية الشعب العراقي فيما يغرق المجلس النيابي في خضم أزمة جديدة تتعلق بتحديد الكتلة الأكبر التي ستتولى عملية التسمية وسط عودة المحتجين الى التعبئة بقوة في الشارع احتجاجا على ترشيح شخصيات اعتبرت غير مستقلة في تشكيل الحكومة.

وقال مصدر مقرب من مكتب الرئيس العراقي لشبكة سي. ان. ان الاميركية مشترطا عدم الكشف إن صالح أكد في خطاب موجه إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أن أي من الأسماء التي طرحتها الأحزاب الرئيسة غير مقبولة مشددًا على أنها لا تلبي مطالب المتظاهرين وأن المشرعين في البرلمان العراقي بحاجة إلى أخذ ذلك في الاعتبار.

وطلب الرئيس العراقي من البرلمان تحديد الكتلة البرلمانية الأكبر التي سيكلف مرشحها بتشكيل الحكومة مضيفا أنه تلقى طلبا من تحالف البناء لترشيح وزير التعليم العالي بحكومة تصريف الأعمال قصي السهيل لتشكيل الحكومة الجديدة، ورغم تحديد المحكمة الاتحادية الكتلة الأكبر بأنها تتألف من قائمة واحدة أو من قائمتين أو أكثر عند عقد الجلسة الأولى للبرلمان فإن البرلمان يشهد صراعا بين تحالفي البناء وسائرون اللذان اعلنا نفسيهما الكتلة الاكبر.

وعلى وقع هذا الشلل السياسي استعادت الاحتجاجات زخمها في العراق امس مع تظاهرات وقطع طرقات وجسور بالإطارات المشتعلة جنوبا. وشهدت مدن الديوانية والناصرية والحلة والكوت والعمارة، في جنوب البلاد، حالة من العصيان المدني حيث أغلقت المدارس والدوائر الحكومية أبوابها. كما احتشد المتظاهرون عند جسري السنك والأحرار في العاصمة بغداد.

وفرضت قوات الأمن إجراءات مشددة امس في بغداد بعدما أقدم محتجون على قطع طريق سريعة رئيسة بشرق المدينة، أعيد فتحها فيما بعد.