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الحكومة رحبت بلجنة تحقيق برلمانية في قضية الظفيري


أكد رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم امس ان الحكومة تقف مع اي خطوة من شأنها كشف حقيقة ملابسات وفاة المغفور له احمد الظفيري.
وقال في تصريح صحافي عقب تقديم عدد من اعضاء مجلس الامة طلبات لتشكيل لجنة تحقيق في حادثة وفاة الظفيري ان الحكومة ترحب بأي خطوة تكشف ملابسات الحادثة.
واشار الى أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية انس الصالح شكل لجنة في وقت سابق برئاسة الادارة العامة للتحقيقات تضم ممثلين عن كليتي الحقوق والطب وقد باشرت التحقيق فعليا.
من جانب آخر اعرب الديوان الوطني لحقوق الانسان عن اشد الالم والقلق ازاء حادثة وفاة الظفيري مثمنا قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح بسرعة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة. واكد في بيان له امس الاثنين انه انطلاقا من مهامه بموجب قانون انشائه وعلى رأسها تعزيز وحماية حقوق الانسان سوف يتابع هذه القضية.


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