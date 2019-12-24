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أعلنت وزارة الكهرباء عن تشكيل لجنة تحقيق في حادثة حريق محطة التحويل الرئيسة في العمرية الذي نجم عنه انقطاع التيار الكهربائي في عدد من المناطق.

وقال وكيل الوزارة محمد بوشهري في تصريح لـ«كونا» ان وزير النفط وزير الكهرباء د. خالد الفاضل وجه الى تشكيل هذه اللجنة التي ستبحث في الحادث بكل تفاصيله الفنية.

وأضاف ان مقدار فقد التيار بلغ 185 ميغاواط مما تسبب بانقطاع الكهرباء في عدة مناطق، موضحا ان الوزارة تعاملت مع الحادث بشكل سريع عبر الفرق الفنية حيث تمت اعادة الكهرباء الى المطار بعد نصف ساعة من الانقطاع. وأكد عودة الكهرباء بعد ساعة واحدة من حدوث العطل الى عدد من المناطق باستثناء بعض القطع الذي استمر الانقطاع فيها حتى صباح امس ما استدعى تغذيتها بالمولدات الكهربائية.

وأفاد بأنه لم ينتج عن الحادث اي اصابات بشرية، واقتصر الامر على الاضرار المادية، مشيدا بجهود رجال الادارة العامة للاطفاء الذين تعاملوا مع الحادث بحرفية عالية.

وكانت المناطق التي تأثرت بانقطاع التيار الكهربائي هي مطار الكويت الدولي والرحاب الرابية واشبيلية والعارضية والرقعي والفروانية والعمرية وجليب الشيوخ والشويخ الصناعية.

من جانبه أكد نائب المدير العام لشؤون مطار الكويت الدولي بالانابة في الادارة العامة للطيران المدني صالح الفداغي ان انقطاع التيار الكهربائي عن المطار كان لفترة قصيرة، مشيراً الى ان فرق العمل الفنية باشرت التعامل مع الوضع وفق خطة الطوارئ المعتمدة في هذه الحالات.

وقال في تصريح صحافي ان حركة الملاحة الجوية سارت بشكل طبيعي، موضحاً ان انقطاع التيار كان تأثيره محدودا جدا على احد مباني الركاب ولوقت قصير وبعدها عادت الأمور الى طبيعتها.