الأولى

اكدت وزيرة الاشغال وزيرة الدولة لشؤون الاسكان د. رنا الفارس الحرص على توفير السكن الملائم للمواطنين، فضلا عن تسهيل جميع الاجراءات للحصول على خدمات بنك الائتمان بأيسر السبل.

وقالت في تصريح صحافي عقب جولة تفقدية لبنك الائتمان امس بحضور نائب رئيس مجلس الادارة المدير العام للبنك صلاح المضف ان تدشين الربط الالكتروني بين البنك والجهات ذات الصلة في العام 2015 أغنى المواطن عن مراجعة البنك.

واستمعت الفارس خلال الجولة الى شرح تفصيلي حول اعمال البنك واستراتيجيته وخططه المستقبلية والاهداف التي يسعى لتحقيقها في المرحلة المقبلة سواء المتعلقة بخططه الانشائية والتمويلية او بخدماته الالكترونية والرقمية. واوصت بضرورة تسويق الخدمات الالكترونية التي يقدمها البنك للتيسيرعلى المواطنين وانجاز معاملاتهم بسهولة من خلال الربط الالكتروني مع الجهات ذات الصلة.