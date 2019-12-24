الأولى

عطفا على ما نشر امس حول محاولة احدى الخادمات نحر طفلة رضيعة في منطقة سعد العبدالله، واستعانة والدها المواطن برجال الامن الذين نجحوا في السيطرة على الخادمة، وانقاذ الرضيعة من النحر يجدر التنويه بأن الخادمة ليست اثيوبية، لكنها من احدى الجنسيات الافريقية الاخرى.

وكان الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية كشف في وقت سابق أن وزارة القوى العاملة الاثيوبية رحبت بإرسال العمالة إلى الكويت في حال توقيع مذكرة بين البلدين. وقال الاتحاد امس ان زيارته إلى اثيوبيا جاءت لبحث سبل التعاون المشترك في مجال استقدام العمالة المنزلية، حيث تم الاطلاع على أحد مراكز تدريب وتأهيل العمالة المنزلية للوقوف على مدى جهوزيتها وقدرتها على التعامل مع الأطفال وأداء الواجبات المنزلية.

وذكر أن اثيوبيا استحدثت نظاماً جديداً بشأن استقدام العمالة المنزلية، ويعمل هذا النظام على حل عدد من القضايا السابقة مثل هروب العاملة وعدم تفهمها لطبيعة العمل في الدول العربية بشكل عام والخليجية على وجه الخصوص، الامر الذي جعله محل ترحيب.

وبين أن المكاتب الخارجية بإثيوبيا تعمل حاليا وفق نظام صارم يتعلق باختيار العاملة المنزلية المرشحة للاستقدام، وفي مقدمة الشروط أن تنتهي العاملة من الصف الدراسي الثامن إلى جانب خضوعها لدورة تدريبية في احد المراكز لمدة شهرين.