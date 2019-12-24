الأولى

اعلن مدير عام البلدية أحمد المنفوحي استرداد البلدية 5 ملايين دينار تعويضا عن استغلال 1?1 مليون متر مربع من املاك الدولة من قبل احدى الشركات بمنطقتي الجليعة وميناء مبارك.

وثمن المنفوحي في بيان صحافي امس النجاح الذي حققه الجهاز التنفيذي ممثلا في ادارة السلامة بمحافظتي الاحمدي والجهراء والادارة القانونية في اثبات تعدي الشركة على اراضي الدولة وتحرير محاضر بالمخالفات من قبل الجهاز التنفيذي. واوضح أن الاحكام النهائية التي صدرت لصالح البلدية جاءت بعد اثبات الجهاز التنفيذي المخالفات وتحرير المحاضر بها ، اضافة الى متابعة محامي البلدية النزاع القضائي امام المحاكم.

واكد ان الحكم الأول جاء لصالح البلدية بالتعويض بـ 3?5 ملايين جراء قيام احدى الشركات باستغلال مساحة من أملاك الدولة تقدر بمليون متر مربع بدون ترخيص بمنطقة الجليعة.

وأضاف: اما الحكم الثاني فقيمته 1?5 مليون دينار على احدى الشركات التي استغلت 100 الف متر مربع من أملاك الدولة بميناء مبارك بدون ترخيص. من جانبه اوضح المستشار المساعد بالادارة القانونية فهد السميط ان الادارة لا تألو جهدا في متابعة قضايا التعدي على أملاك الدولة بل انها تضع تلك الدعاوى على رأس اولوياتها حفاظا على المال العام.