الأولى

الرياض – «كونا»: أعلنت النيابة العامة في السعودية أمس صدور أحكام بالقتل قصاصا على خمسة متهمين في قضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي. وقالت النيابة في بيان صحافي انها استكملت تحقيقاتها واجراءاتها في هذه القضية التي شملت 31 شخصا حيث تم ايقاف 21 منهم واستجواب عشرة أشخاص منهم دون توقيف لعدم وجود ما يستوجب ايقافهم. واضافت ان التحقيقات والاجراءات خلصت الى توجيه الاتهام في القضية الى 11 شخصا واقامة الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة الجزائية بالرياض. وذكرت ان المحكمة الجزائية بالرياض اصدرت أحكاما ابتدائية بحق 11 من المدعى عليهم تقضي بقتل خمسة منهم قصاصا وهم المباشرون والمشتركون في قتل المجني عليه وسجن ثلاثة من المدعى عليهم لتسترهم على هذه الجريمة ومخالفة الأنظمة بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاما. وبينت ان المحكمة ردت طلب المدعي العام الحكم بعقوبة تعزيرية على ثلاثة من المدعى عليهم لعدم ثبوت ادانتهم في القضية في الحق العام والحق الخاص وحفظ الدعوى بحق عشرة أشخاص والافراج عنهم لعدم كفاية الأدلة. واوضحت النيابة العامة أنها ستقوم بدراسة الحكم والنظر في الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف.