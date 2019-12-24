مال وأعمال

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ورئيس مجلس المفوضين المدير التنفيذي لهيئة أسواق المال الدكتور أحمد الملحم والرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت محمد العصيمي و أعضاء هيئة اسواق المال وذلك بمناسبة إعلان مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال لأسواق أوروبا واستراليا والشرق الأقصى (ام اس سي آي) عن ترقية تصنيف بورصة الكويت إلى فئة الأسواق الناشئة.

هذا وقد أشاد سموه بالمساعي المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الكبير من قبل القائمين عليه من جميع الجهات ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ويعزز من مكانته محليا ودوليا والارتقاء بسوق المال الكويتي عالميا متمنيا سموه لهم دوام التوفيق والسداد.

واستقبل سموه بقصر بيان صباح امس وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر رئيس اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية الشيخ د. مشعل الجابر وأعضاء اللجنة الدائمة وذلك بمناسبة دخول الكويت قائمة الدول العشر الأكثر تحسنا بمؤشري سهولة ممارسة أنشطة الأعمال والتنافسية العالميين وفق تقرير سهولة ممارسة الأعمال لسنة 2020 الصادر عن البنك الدولي.

هذا وقد أشاد سموه بالجهود المبذولة من قبل القائمين على هذا الانجاز والعمل نحو تعزيز الفرص الاستثمارية والاقتصادية الداعمة لعجلة التنمية والاستثمار في دولة الكويت وخلق بيئة اقتصادية تنافسية متمنيا سموه لهم دوام التوفيق والنجاح.

