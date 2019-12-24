كشفت مصادر لـ«النهار» أن الإيرادات النفطية المتوقعة للعام المالي 2020/2021 ستصل إلى 75.6 مليار دولار، وذلك على اساس إنتاج مليار برميل في السنة مع عودة الحقول المشتركة في الوفرة والخفجي، بمتوسط أسعار تصل إلى 70 دولارا.

واشارت إلى أن إنتاج المنطقة المقسومة مع المملكة العربية السعودية في الوفرة والخفجي خارج اتفاق خفض الإنتاج لدول «اوبك +» ما يعني إضافة 250 ألف برميل لإنتاج الكويت البالغ وفقاً لشهر نوفمبر الماضي 2.7 مليون برميل.

وأوضحت إلى أن إنتاج الحقول المشتركة يعامل خارج إطار المنظمة كما يتم التعامل مع الإنتاج في المناطق المتوترة في نيجيريا وليبيا والعراق.

وعن القدرة الإنتاجية للبلاد أشارت إلى أنها سترتفع إلى 3.250 ملايين برميل مع عودة الحقول المشتركة، بينما المسموح بإنتاجه لن يتجاوز الـ3 ملايين برميل وفقاً لاتفاق خفض الإنتاج مع دول «أوبك +».

وتراجعت أسعار النفط بعد أن قالت روسيا إن أوبك وحلفاءها قد يبحثون تخفيف القيود المفروضة على إنتاج النفط العام المقبل لكن الأسعار تماسكت قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر وسط آمال بأن الولايات المتحدة والصين ستبرمان اتفاق تجارة قريبا.

ونزل خام برنت 19 سنتا بما يعادل 0.29 في المئة إلى 65.95 دولارا للبرميل وسط تعاملات محدودة قبل عطلة عيد الميلاد. وهبط خام غرب تكساس الوسيط 29 سنتا أو 0.48 في المئة إلى 60.15 دولارا للبرميل.

وقررت أوبك وحلفاؤها، ومن بينهم روسيا، هذا الشهر الإبقاء على القيود المفروضة على إنتاج النفط وتعميق خفض المعروض في الربع الأول من 2020.

