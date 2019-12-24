مال وأعمال

شارك بنك الكويت الدولي «KIB» مؤخراً في رعاية معرض اتحاد الصناعات الكويتية السادس (جسور KIU EXPO 2019) الذي نظمه الاتحاد بالشراكة مع كل من فورفست وفورفيلمز، وذلك تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد، في فندق فورسيزونز الكويت في إطار حرصه على دعم الصناعات الوطنية وتطويرها،.

ولقد نظم المعرض بمشاركة عدد من الشركات والمؤسسات الصناعية والجهات الحكومية، وكذلك المهتمين بالشأن الصناعي من المستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف تسليط الضوء على أهم التطورات التي شهدتها الصناعة الكويتية خلال السنوات الأخيرة، ومدى اهتمام الجهات الحكومية بنمو وتطور هذا القطاع الحيوي والمهم.

وبهذه المناسبة، صرح مدير أول وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا: «أن مشاركة «KIB» في رعاية هذا الحدث جاءت من منطلق حرصه على دعم قطاع الصناعات الكويتية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك باعتباره مؤسسة مصرفية وطنية تسعى للمساهمة في انعاش القطاع الصناعي وخلق بيئة استثمارية جاذبة للصناعات المحلية والدولية، وذلك من خلال تلبية احتياجات هذا القطاع من خلال توفير الخدمات المصرفية والمنتجات التمويلية المتطورة.»

وأضاف ناجيا أن «KIB» يسعى دائماً للمشاركة في الفعاليات التي تؤثر إيجابياً على المجتمع وأفراده، بالإضافة إلى الأنشطة التي تقربه من مختلف شرائح المجتمع ولاسيما الشباب، وذلك في إطار حرصه على تمكين الشباب. موضحاً أن هذا المعرض يعد فرصة مميزة للقاء العاملين والمهتمين بمجال الصناعة ببعضهم البعض، مما يتيح لهم المجال لتبادل الخبرات والاطلاع على آخر التطورات في أجواء إيجابية ومثمرة.

يذكر أن «KIB» لطالما حرص ومنذ اللحظة الأولى لتأسيسه على المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد، حيث قام بإنشاء أقسام متخصصة لدعم وتمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة، كقطاع المقاولات والمشاريع الصناعية والأنشطة التجارية، وصولاً إلى قيامه بتخصيص قسم لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لكونها اللبنة الأساسية التي تساهم في تحسين بنية سوق العمل الكويتي وتشجيع الطاقات الوطنية الشابة على الابتكار.

