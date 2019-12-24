مال وأعمال

قام بنك الكويت الوطني خلال العام 2019 بتنفيذ العديد من البرامج التدريبية ضمن استراتيجية البنك لتطوير كوادره البشرية وذلك بالتعاون مع أعرق الجامعات والمؤسسات التعليمية حول العالم، حيث يولي البنك أهمية كبرى للارتقاء بقدرات كوادره البشرية من خلال توفير بيئة فريدة في مجال التدريب والتطوير الأمر الذي يساهم في صقل مهاراتهم بما يساعد على بناء مسيرة مهنية احترافية تصب بالنهاية في صالح رفع جودة ما يقدمه البنك من خدمات مصرفية بشتى أنواعها وعلى مستوى الأسواق المختلفة التي يعمل بها.

وقال مدير عام الموارد البشرية للمجموعة عماد العبلاني إن بنك الكويت الوطني يؤمن بأهمية التدريب والتطوير باعتبارهما من الاستثمارات الهامة التي تنعكس على تقديم أفضل المنتجات والخدمات وزيادة رضا العملاء.

وأضاف أن مجموعة الموارد البشرية في البنك الوطني تفخر بجهود التطوير المهني التي تقدمها للموظفين على مستوى جميع الأصعدة. حيث تقدم برامج تدريب مهني متخصصة للقيادات الإدارية تم تصميمها للحد من استنزاف الكوادر المميزة وتعزز في الوقت نفسه من تلاحم الإدارة الوسطى، بالإضافة إلى ذلك هناك جهود تبذل لوضع برامج تنمية مهنية خاصة بالمديرين التنفيذين بهدف المساهمة في خلق ترابط وتعاون أفضل بين الأقسام المختلفة.

