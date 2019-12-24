مال وأعمال

أعلنت «زين» عن طرحها لجهاز Galaxy Note10+ 5G الجديد كلّياً أحدث إصدارات سامسونغ الداعمة لتكنولوجيا الجيل الخامس 5G، والذي يجمع بين التصميم الأنيق والأداء القوي ووسائل تعزيز الإنتاجية لمساعدة المستخدمين على تحقيق أقصى استفادة من كل لحظة، وذلك على أقوى شبكة 5G في الكويت. وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها تُقدّم الجيل الجديد من هواتف شركة سامسونغ وهي تعلم مدى شغف قاعدة عملائها – التي تُعتبر الأكبر في الكويت - بأحدث وأفضل ما توصلت إليه ابتكارات التكنولوجيا حول العالم، حيث يأتي أقوى هواتف سلسلة Galaxy Note حتى الآن من حيث الإنتاجية والأداء مع دعم لتكنولوجيا الجيل الخامس 5G الثورية ليوائم مختلف احتياجات العملاء على جميع المستويات. وأوضحت «زين» أنه يمكن لعملاء الدفع الآجل الحصول على جهاز Galaxy Note10+ 5G الجديد الآن ضمن مجموعة متنوعة من الباقات المرنة، وذلك ابتداءً من 37 د.ك شهرياً فقط تشمل إنترنت الجيل الخامس 5G بسعة 50 جيجابايت و500 دقيقة محلّية، كما سيحصل العميل أيضاً على أول أربع أشهر من قسط الجهاز مجاناً واشتراك مجاني لمدة أربع أشهر في خدمة YouTube Premium، حيث تحرص الشركة على توفير العديد من الخيارات لعملائها بما يتناسب مع طموحاتهم واحتياجاتهم العملية والشخصية.

وتتوفر في هاتف Galaxy Note10+ 5G الجديد مجموعة استثنائية من المزايا، بما في ذلك شاشة سينمائية لا متناهية قياس 6.8 بوصات التي تعتبر أكبر شاشة يتم استخدامها في مجموعة هواتف Galaxy Note.

