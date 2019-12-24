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مال وأعمال

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... ويجري السحب على سيارة GAC نهاية يناير 2020


يحرص بنك الكويت الوطني على مكافأة عملائه من خلال تقديم السحوبات المميزة والاستثنائية والسعي إلى تشجيعهم على اتمام معاملاتهم إلكترونياً من خلال خدمة الوطني عبر الموبايل. وفي هذا الإطار، يعلن البنك عن اقتراب نهاية حملته بالتعاون مع شركة المطوع والقاضي وكيل شركة «جي ايه سي موتور» والتي تمنح العملاء فرصة الدخول في السحب والفوز بسيارة جديدة طراز GAC GS3 وذلك عند تحميل واستخدام برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل.
وحول هذه الحملة قالت مدير أول في إدارة مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني آمال الدويسان «نحرص في بنك الكويت الوطني على مكافأة عملائنا بشكل متواصل على مدار العام، وتُعد حملتنا بالتعاون مع شركة المطوع والقاضي وكيل شركة جي ايه سي موتور إحدى أبرز تلك المكافآت».
وأضافت الدويسان «نسعى من خلال ذلك النوع من الحملات إلى تشجيع العملاء على إتمام معاملاتهم إلكترونياً باستخدام برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل وذلك في إطار استراتيجيتنا للتحوّل الرقمي وكذلك دورنا التوعوي إضافة إلى تعريف عملائنا بشكل مستمر بالتحديثات والمزايا التي يتضمنها البرنامج».


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