مال وأعمال

أصدرت شركة الخطوط الجوية الكويتية العدد الجديد من مجلة «البراق» لشهري ديسمبر 2019 – يناير 2020 وذلك في إطار حرصها المتواصل والمستمر على اطلاع المسافرين ومتابعيها على أهم وآخر أخبارها والتقارير السياحية المنوعة، 2020.

وفي هذا الشأن، قال مدير العلاقات العامة والإعلام في الخطوط الجوية الكويتية، ورئيس تحرير مجلة البراق، فايز العنزي أن عدد مجلة «البراق» لشهري ديسمبر 2019 – يناير 2020 يحتوي على العديد من المواضيع والتقارير واللقاءات الحصرية والشيقة والمميزة، مبيناً أن العدد الحالي يسلط الضوء على منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية احدى وجهات الخطوط الجوية الكويتية الجديدة حيث تضم «القصيم» المعالم الشهيرة والمميزة، لما لها من تراث ثقافي وتاريخي غني كذلك المتنزهات المبهجة والمتاحف ذات القيمة التاريخية الكبيرة، علاوة على ذلك، فإن عدد البراق يتزامن اصداره مع فصل الشتاء، لذا تقدم البراق تقريراً خاصاً عن مجموعة من دول أوروبا والشرق الاوسط التي تكون مقصداً للسياح في الشتاء وذلك لما تتميز به من طبيعة خلابة واماكن ترفيهية بالاضافة إلى ممارسة رياضة التزلج وغيرها من الامور.

وأضاف العنزي أن الإصدار يتضمن كذلك أحد أهم الأماكن التاريخية والمتاحف داخل دولة الكويت، وهو متحف بيت العثمان أحد المعالم الحضارية التي تحظى بها الدولة، حيث يضم المتحف بين جنباته معروضات ومقتنيات تاريخية، تحكي تاريخ الكويت عبر الأجيال، والتراث الشعبي الذي يفتخر به شعبُها، كما تستضيف «البراق» إحدى رائدات الأعمال الكويتيات الشابات سيدة الاعمال جمانة العثمان، الشغوفة منذ صغرها بالعمل الحر وخصوصاً في تصنيع وتحميص القهوة، والتي تجد في التراث الكويتي ضالَّتها وتتمنى أن تصل به إلى العالمية من خلال مشاريعها وأفكارها.

وتابع العنزي: «يتضمن الإصدار آخر وأهم أخبار الخطوط الجوية الكويتية مثل احتفال الشركة بمرور 65 عاماً على تأسيسها وذلك خلال حفل ضخم أقيم بمركز جابر الاحمد الثقافي حيث تضمن الحفل تقديم أغنية خاصة بالمناسبة أداها الفنانان الكبيران عبدالله الرويشد ونبيل شعيل كما تضمن أداء عروض فنية من أبنائنا وبناتنا طلبة وزارة التربية، اضافة إلى فقرات أخرى متنوعة، وبعد ذلك قدم الفنان جاسم النبهان عرضاً للحضور لمراحل تطور الخطوط الجوية الكويتية ثم اختتم الحفل بأوبريت غنائي بتقنية الهولوغرام للفنان الكبير عبدالكريم عبدالقادر، كذلك استضافت الشركة لاجتماع الجمعية العامة للاتحاد العربي للنقل الجوي AACO للمرة الرابعة في الكويت، اضافة إلى استلام ووصول ثاني طائرات الخطوط الجوية الكويتية (كاظمة) من طراز ايرباص A320neo والتي تعد ضمن 15 طائرة من نفس النوع سيتم استلامها توالياً حتى عام 2026، كما حصلت الخطوط الجوية الكويتية على جائزة أفضل راحة مقاعد في منطقة الشرق الاوسط للعام 2019 من منظمة APEX Official Airline Ratings العالمية ، كذلك حققت «الكويتية» المركز الاول في الشرق الاوسط في انضباط المواعيد وفقاً لوكالة ( OAG ) البريطانية، وأخيراً تستضيف البراق أحد رواد العمل في الخطوط الجوية الكويتية وهو السيد محمد الهلال العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة السابق الذي عاصر وشهد مراحل عديدة في تطوير الخطوط الجوية الكويتية».

