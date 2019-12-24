مال وأعمال

ارتفعت المؤشرات الرئيسة للبورصة في ختام تداولات أمس بنحو هامشي، وسط ارتفاع لـ 6 قطاعات مع تباين بالتداولات. وسجل مؤشرا السوق الاول والعام نموا بنسبة 0?003 بالختام، وهو الارتفاع الرابع للمؤشرين على التوالي، وزاد مؤشر السوق الرئيس 0?05 في المئة. وتباينت التداولات، اذ تراجعت السيولة عند 50?61 مليون ريال، مقابل 52?85 مليون ريال بالامس، بينما ارتفعت الكميات عند 184?46 مليون سهم، علما بانها كانت تبلغ 164?23 مليون سهم في الجلسة السابقة. وكان مؤشر MSCI اصدر قراره النهائي الخميس الماضي بترقية الكويت الى مصاف الاسواق الناشئة في مؤشراتها، وتوقع وزير التجارة والصناعة تدفق 2?5 مليار دولار على الاقل الى السوق بعد الترقية، مرجحا وصول اجمالي الاستثمارات الاجنبية المتدفقة المتوقعة لبورصة الكويت الى 4 مليارات دولار. وشهدت تعاملات امس ارتفاع 6 قطاعات على رأسها الخدمات الاستهلاكية بـ 0?69 في المئة، بينما تراجع 4 قطاعات تقدمها التأمين بـ 1?17 في المئة.