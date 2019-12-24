مال وأعمال

أكد المدير العام لمصنع الصانع للمواد الكيماوية ومؤسس اتحاد الصناعات خالد الصانع ان القطاع الصناعي ليس من اولويات الدولة ولا تهتم به وغير مبالية به بل انه خارج حساباتها في ظل ان النفط يدخل يوميا مليارات فلماذا وجع القلب في الاهتمام بحل مشاكله ومشاكل التصدير ولهذا ترك القطاع في مهب الريح بدون اي مساندة، موضحا اننا كصناعيين ندرك هذا الامر وان الاجهزة والجهات الحكومية ليس لديها نية لحل مشاكلنا رغم ان هذا القطاع لو تم الاهتمام سيكون رافدا مهما للاقتصاد والامن الاجتماعي من خلال توفير منتج كويتي بالاضافة الى تشغيل الشباب به .

وقال الصانع في تصريح خاص بـ «النهار» انه عاصر القطاع الصناعي على مدار 45 عاما وهو مؤسس الاتحاد ورئيس اتحاد الصناعات لمدة 10 اعوام وبالتالي اعرف البير وغطاه والمشكلة الصناعية انه من الممكن ان نسوي ازدهاراً أو نسوي الوضع الذي نحن فيه الان وخاصة ان القسائم التي كانت مخصصة للقطاع الصناعي ذهبت الى غير الصناعيين، والحقيقة ان أجهزة الدولة غير مهتمة بالقطاع الصناعي بل ان هناك 15 وزيرا لا يوجد احد منهم مهتم بالصناعة أو لديه توجهات بارتقاء بالقطاع .

عنصر داعم

وقال الصانع اننا كصناعيين والذين بدأنا فيه كقطاع صناعي لدينا ايمان بان هذا القطاع لو تم الاهتمام به سيكون عنصراً داعماً للاقتصاد الكويتي لافتا الى انه خلال ازمة النفط منذ عدة سنوات شهدنا توجهاً حكومياً بضرورة الاهتمام بالقطاعات الأخرى ومن بينها الصناعة وذلك لتفادي استمرار تراجع النفط مرة أخرى والبدء في تصنيع مشتقاته .

وزاد للأسف مع عودة صعود وازدهار اسعار النفط من خلال البدء في الاهتمام بالتصنيع النفطي، فالدول تهتم بمنطقة الخليج بسبب النفط وذلك من أجل استخدامات الطاقة وإعادة تصنيعه في عشرات الصناعات ولذا فمن الأوجب على الدولة ان تقوم هي بتصنيع مشتقات النفط ولان المستقبل للصناعة وليس لأي قطاع آخر.

مشاكل القطاع

وعن خطوات حل مشاكل القطاع الصناعي اوضح الصانع الاعتماد أولاً واخيرا على تعيين الكويتيين المهتمين بالقطاع الصناعي في مقاعد المسؤولية في القطاع وهم سوف يتدبرون امورهم وحل مشاكلهم لان على رأي المثل «أهل مكة أدرى بشعابها»، ولذا إذا تذكرنا وقت الغزو الغاشم اشتغل الكويتيون كاشيرية في التعاونيات ونجحوا وقتها هو الأمر الذي أسهم في نجاح هذا القطاع بعد ذلك .

ودعا الصانع الى ضرورة اعطاء الفرصة لاهل الاختصاص للاهتمام بهذا القطاع وهم سيعملون وسيطورون فقط امنحهم القسائم وسنجد ثورة صناعية في الكويت وسيحقق مردود كبير للدخل الوطني فلابد من الاستفادة من المقومات التي يملكها المواطن الكويتي في الابتكار واثبات الذات .

تعدد الرقابة

وزاد الصانع ان المصانع لديها مشاكل عديدة من بينها عمليات الرقابة والتفتيش اليومي من الوزارات المختلفة على المصانع سواء من البيئة أو الصناعة أو البلدية والمطافي وكهرباء كلهم يحضرون للتفتيش على كل صغيرة وكبيرة ويطلعون عيوباً لا اساس لها في المصانع دون اعتبار لآليات العمل في القطاع فالغالبية ملتزمة ولا توجد اشكاليات إلا في عملية التخزين داخل المصانع بالمخالفة للقانون وهذا يؤدي الى حدوث مشاكل للمصانع.

وحول حجم التصدير للمنتج الصناعي اكد الصانع انها أقل من المطلوب وذلك بسبب القيود الحكومية وخاصة من صغار الموظفين الذين يوقفون عمليات التصدير لعدم وجود خبرة لديهم بل يقومون بالمساواة بين الملتزم وغير الملتزم في المعاملة ما قد يؤدي الى ايقاف شحنة تصدير لاحدى الدول دون اعتبار للآثار المترتبة على ذلك من تعاقدات .

وحول ما يتردد عن وجود اغراق سلعي يهدد المنتج الصناعي قال الصانع ان الحكومة ترى ان الكويت بلد مفتوح للعالم ولا تنظر الى ان المنتجات التي تدخل البلاد تكون على حساب المنتج الكويتي الاعلى جودة هو ما يؤدي الى خسائر للمصنعين ولم نر الاجهزة الحكومية اتخذت قرارا لمواجهة ذلك وحماية المنتج الوطني.

تذليل العقبات

وشدد الصانع على ضرورة الاهتمام بشكل أكبر بالقطاع الصناعي في الكويت، والعمل على تذليل العقبات التي تقف أمامه، فضلاً عن دعم الصناعة بكل ما تحتاجه من دعم مادي ومعنوي وأراض صناعية ..وغيرها من وسائل الدعم التي تقدمها الدول المتقدمة لصناعاتها المحلية .

وذكر الصانع ان معرض الصناعات الكويتية الذي اقيم أخيراً يعتبر المعرض الصناعي الاهم على مستوى دولة الكويت، بل وأنه يكاد يكون المعرض الوحيد على هذا المستوى، حيث يضم المصنع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، فضلاً عن أهم وأكبر المصانع الكويتية المنتجة والمصدرة على حد سواء.

وأشار إلى أن المعرض يلعب دوراً أساسياً في تسليط الضوء على الصناعة الكويتية التي مازالت تعاني من غياب الاهتمام بها، كما وأنه يعمل على جمع جميع الاشخاص ذات العلاقة من (قطاع عام وخاص) تحت مظلة واحدة، للالتقاء والتحاور فيما بينهم حول أهم القضايا والمشاكل التي يعاني منها هذا القطاع على الرغم من أهميته بالنسبة للاقتصاد الكويتي.

