مال وأعمال

تراجعت أسعار النفط، لكنها تماسكت قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر وسط توقعات بأن الولايات المتحدة والصين ستبرمان اتفاق تجارة قريبا بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب. ونزل خام برنت 16 سنتا بما يعادل 0.2 في المئة الى 65.98 دولارا. وهبط خام غرب تكساس الوسيط 22 سنتا أو 0.4 في المئة الى 60.22 دولارا للبرميل.

وأُعلن عن اتفاق تجارة أولي في وقت سابق من الشهر الحالي، سعيا لانهاء الحرب التجارية المستمرة منذ شهور بين أكبر اقتصادين في العالم والتي أدت لاضطراب الأسواق ونالت من النمو العالمي. وقال ترامب خلال مناسبة في فلوريدا «حققنا اختراقا على صعيد اتفاق التجارة وسنوقعه قريبا جدا».

وأدى تراجع حدة التوترات بين الولايات المتحدة والصين الى تحسن الثقة في قطاع الأعمال وعزز توقعات النمو الاقتصادي والطلب على الخام.

وقال ستيفن اينس، كبير محللي السوق الآسيوية في أكسي تريدر، «ستواصل أسعار النفط الاستفادة من التطورات الايجابية للتجارة بين الولايات المتحدة والصين».

وقد تتوقع شركات الحفر الأميركية صعود الأسعار أيضا، اذ سجلت في الأسبوع الماضي أكبر زيادة في عدد الحفارات في أسبوع منذ فبراير شباط 2018. وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي ان شركات الحفر النفطي أضافت 18 حفارا على مدار الأسبوع المنتهي في العشرين من ديسمبر، ليصل اجمالي عدد الحفارات قيد التشغيل الى 685 وهو الأكبر منذ نوفمبر.

