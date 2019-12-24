مال وأعمال

انضم الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكيماويات البترولية المهندس مطلق العازمي إلى قائمة «أقوى 50 شخصية مؤثرة في مجال التكرير وصناعة البتروكيماويات بالشرق الأوسط» والتي تصدرها سنوياً مجلة التكرير والبتروكيماويات الأجنبية.

وقالت المجلة في تقريرها الصادر في ديسبمر الحالي إنه تم إدراج العازمي في المرتبة العشرين بتلك القائمة نظراً لجهوده خلال العام الماضي منذ توليه منصب الرئيس التنفيذي للشركة مطلع عام 2019.

واستعرض التقرير مسيرة العازمي العملية منذ تخرجه كمهندس صناعي من جامعة ميامي بولاية فلوريدا الأميركية ليلتحق بالعمل في شركة البترول الوطنية الكويتية عام 1989 ويكتسب خبرة تمتد لأكثر من 27 عاماً في صناعة التكرير بالكويت. وأشار التقرير إلى تمتع العازمي بخبرة واسعة في تقنيات التكرير والإدارة والتميز التشغيلي ومعالجة تصنيع الهيدروكربونات حيث عمل مديراً للعمليات في مصفاة الشعيبة التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية ثم نائباً للرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء عبد الله ومصفاة الشعيبة ليشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكيماويات البترولية.

وتماشياً مع استراتيجية شركة صناعة الكيماويات البترولية المستقبلة للتوسع الخارجي في نشاط البتروكيماويات تعكف الشركة حالياً على دراسة بعض الفرص الاستثمارية المجدية والتي ستعزز من وجودها العالمي وزيادة حصتها في السوق لتكون شركة رائدة عالمياً في صناعة البتروكيماويات.

وتفخر شركة صناعة الكيماويات البترولية بإدراج رؤسائها التنفيذيين سنوياً في قائمة «أقوى 50 شخصية مؤثرة في مجال التكرير وصناعة البتروكيماويات بالشرق الأوسط» بالإضافة إلى حصولها بصورة مستمرة على الجوائز التي تقدمها المجلة والتي كانت آخرها حصول نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع وتطوير الأعمال المهندسة نادية الحجي على جائزة أفضل إمرأة في مجال الطاقة 2019 وجائزة أفضل مبادرة في المسؤولية المجتمعية على مستوى الشرق الأوسط للعام 2018.

