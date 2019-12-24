مال وأعمال

أكد أمين عام اتحاد المصارف الكويتية د. حمد الحساوي على الأهمية المتزايدة لوسائل الاعلام في القاء الضوء على الدور البناء للقطاع المصرفي في الاقتصاد الكويتي.

وقال الحساوي خلال حفل التميز الصحافي الذي يقيمه اتحاد المصارف سنوياً لتكريم وسائل الاعلام، ان التنمية المتوازنة المستمرة تمثل طموحاً كبيراً وتحدياً مهماً خاصة في ظل المرحلة الراهنة من عمر الاقتصاد الكويتي، وما تستوجبه من احداث تغييرات لتنويع القاعدة الانتاجية، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي متزايدة وقابلة للاستمرار، ودعم التنمية البشرية والمجتمعية، ومعالجة وضع اقتصادي يعاني من اختلالات هيكلية مزمنة تزيد من حدتها الصدمات الخارجية الناتجة عن تقلبات اسعار النفط.

وأضاف: ان ما نمر به من تطورات وتحديات يفرض على جميع الاطراف ومنها الصحافة الاقتصادية المتخصصة تعزيز ما يتسم به اطار عملها الحالي من حيادية وشفافية ومصداقية وتوازن في متابعة الاحداث ونقل الأخبار وخاصة الاقتصادية والمالية والمصرفية انطلاقا من مسؤوليتها كشريك وداعم للتنمية والارتقاء بالاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تشخيص الواقع بشكل علمي والعمل على ايجاد الحلول المناسبة وابراز الايجابيات وتوضيح المفاهيم الاقتصادية بشكل مبسط، وتسويق الفرص الاستثمارية للدولة ومواجهة التشوهات الاقتصادية ونشر الوعي الاقتصادي.

وأكد الحساوي أن تعامل الاقتصاديين والمصرفيين مع الاعلام بوجه عام لابد وأن يتم في اطار علاقة تكاملية تقوم على أسس ترتكز الى المسؤولية المهنية والتعاون المشترك، وذلك باعتبار أن الطرف الأول صانع للخبر وما يتضمنه من معلومات اقتصادية ومصرفية قد تكون معقدة والثاني ناقلا له بشكل مبسط بعد تحويله لمادة قابلة للنشر يقرأها المتخصص وغير المتخصص لضمان وصول المعلومة على النحو الصحيح خاصة في ظل ما يشهده الاعلام الاقتصادي من تطورات تكنولوجية تسهم بشكل كبير في تطوير وسائله.

وهي أمور لابد أن تحرص المؤسسات الاقتصادية فيها على وضوح الطرح لتوصيل المضمون حتى لا تختلط الامور على الجانب الاعلامي، والذي ينبغي عليه أن يكون أكثر تحريا للدقة في نقل الاخبار، في اطار من الحرية المبنية على المبادئ والسلوكيات المهنية.

ولفت الى ان التزام البنوك بتحقيق اهداف التنمية هو التزام راسخ في ظل هذه المرحلة التحولية التي يمر بها الاقتصاد الكويتي انطلاقاً من الأهمية المطلقة للدور المحوري المنوط بها في استقرار المنظومة الاقتصادية ودفع عجلة النشاط الاقتصادي، في اطار يتسق مع الحفاظ على السلامة المصرفية وذلك باعتبار أن عملية التمويل تعتبر إحدى الركائز الاساسية لتحقيق الاهداف الانمائية، وعاملاً حاسماً في نجاح المشاريع.

وقال ان المرحلة القادمة ستشهد تنفيذا لاستراتيجية جديدة للاتحاد تعكس الاهتمام الكبير من البنوك لتحقيق المزيد من الاهداف تحت مظلته بما يتسق مع جميع التغيرات والتطورات المصرفية والاقتصادية، بما يعكس الرؤية المستقبلية لدوره وزيادة مستويات التفاعل مع جميع القضايا والموضوعات.

كما يحرص الاتحاد خلال هذه المرحلة على تعزيز التعاون مع جميع الاطراف ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي والمصرفي، بما يعزز دور البنوك وأهميته في تحقيق التنمية المستدامة، ودورها في مجال الريادة الاجتماعية.

