مال وأعمال

أكد بيت التمويل الكويتي «بيتك»، من خلال خدمة ايداع الشيكات عبر الموبايل، ريادته في طرح الخدمات والحلول الرقمية التي تلبي متطلبات العملاء العصرية.

وتمكن الخدمة الأولى من نوعها على مستوى الكويت، عملاء «بيتك» من ايداع شيكاتهم في حساباتهم الكترونيا بسرعة وسهولة وأمان، من خلال تسجيل الدخول الى تطبيق kfhonline وادخال مبلغ الشيك المراد ايداعه، ثم التقاط صورة لكلا جانبي الشيك باستخدام كاميرا هواتفهم الذكية، وسيتم بعد ذلك ايداع المبلغ مباشرة في حساباتهم.

وتوفر الخدمة على العملاء الوقت والجهد، فبدلاً من زيارة الفرع لاتمام معاملاتهم المصرفية، يمكنهم القيام بذلك عبر الموبايل، مع ضمان المحافظة على أعلى مستويات الأمان والسرية، بالاضافة الى قدرة أكبر على ادارة أموالهم بشكل سريع ومريح، خصوصا وأن الخدمة لا تتطلب تسليم الشيك الاصلي للفرع.

وتعزز الخدمة المبتكرة، ريادة «بيتك» كمزود للحلول المصرفية المتقدمة، ومواكبة التطور التكنولوجي في الصناعة المصرفية بطريقة تخدم احتياجات العملاء ومتطلباتهم الفورية، من خلال مواصلة توفير المزيد من الحلول سهلة الاستخدام، وقد نجح «بيتك» في تمكين عملائه من الاستفادة من أفضل الخدمات والمنتجات، واتاحة الفرص الجديدة أمام تيسير معاملاتهم البنكية وأنشطتهم التجارية.

