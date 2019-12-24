مال وأعمال

شاركت «أسيكو المجموعة» في رعاية معرض الصناعات والبناء في نسخته التاسعة، والذي نظمته مؤخراً شركة اكسبو تاج لتنظيم المعارض والمؤتمرات في فندق الجميرا، بمشاركة مجموعة من الجهات الحكومية وكبرى شركات البناء والتشطيبات والديكور والاستشارات الهندسية.

وأقامت «أسيكو» جناحاً خاصاً لاستقبال زوار المعرض وتعريف الجمهور على أحدث منتجاتها وخدماتها المتكاملة وآخر ما توصلت اليه في مجال الصناعة والبناء، بما يلبي احتياجات السوق الكويتي من مواد متطورة تعتمد عليها في مختلف المشاريع التنموية. كما تواجد فريق هندسي من قطاع «أسيكو البيوت» لتعريف الحضور بجميع الخدمات الاستشارية والهندسية وحلول البناء الذكية التي يقدمها القطاع للعملاء. وصرح نائب الرئيس التنفيذي لأسيكو المجموعة، م. أحمد الخالد، قائلاً: «تأتي رعاية «أسيكو» لهذا المعرض في اطار استراتيجيتنا المتماشية مع خطة التنمية الوطنية الرامية لبلوغ رؤية الكويت الجديدة 2035 والمشاريع المقررة لها، حيث إننا نسعى دائماً الى ايجاد الحلول المبتكرة والمستدامة لتنمية البيئة المبنية في الكويت، الى جانب الوصول الى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع الكويتي من خلال هذه الفعاليات والمبادرات التي تهدف الى تعزيز الوعي حول أهمية دور القطاع الصناعي في تنويع واستدامة القاعدة الانتاجية للاقتصاد الوطني واثراء الناتج القومي، مما يسهم في تقوية الاقتصاد المحلي».

مشيراً الى أن «أسيكو» تسعى من خلال قطاعاتها المختلفة والمترابطة الى توفير مجموعة من مواد البناء المحلية التي يتم تصنيعها في مصانع الشركة باتباع أعلى معايير الجودة المطابقة للمواصفات العالمية. كما أكد أن «أسيكو» تحرص على دعم المنتج الكويتي والخليجي وتسويقه بأفضل الأسعار التنافسية، الى جانب تبادل الأفكار الخاصة بتطوير المنتجات والتطبيقات في المجالات الصناعية والانشائية.

كما أشاد الخالد بجهود القائمين على تنظيم هذا المعرض وجميع الحضور والمشاركين فيه الذين أسهموا في انجاحه وتحقيقه أهدافه الرامية، حيث يعتبر هذا الحدث أكبر تجمّع وطني متعدد التخصصات في عالم البناء والتشييد والديكور، الى جانب أنه يمثل فرصة مميزة للمواطن الكويتي للحصول على كل ما يحتاجه من عروض وخدمات السكن الخاص تحت سقف واحد.

