مال وأعمال

رعت شركة كويت ستيل معرض «جسور 2019»، وقد تأسست الشركة المتحدة لصناعة الحديد (كويت ستيل) في عام 1996 وهي شركة كويتية صناعية مساهمة مقفلة، وقد قامت بتشييد أول مصنع آلي بالكامل للتصفيح في الكويت بعد تأسيسها بأربع سنوات وذلك بالتعاون مع شركة فوست ألباين النمساوية.

وتمكنت الشركة المتحدة لصناعة الحديد (كويت ستيل) منذ عام 2002 بتلبية متطلبات السوق المحلية الكثيرة ونظراً لكون انتاج الشركة تجاوز هدفها السنوي فقامت بتصدير منتجاتها الى البلدان المجاورة التي هي دائماً ما تكون جزءاً من أعمالها التجارية.

وفي عام 2007 قامت الشركة المتحدة لصناعة الحديد (كويت ستيل) بتحقيق هدف جديد ألا وهو انشاء مصنع خاص لصناعة حديد الصلب وتم بناؤه على أرض تقدر مساحتها بـ 96000 م² في منطقة الشعبية الصناعية بانتاج 1.200.000 طن سنويا من حديد الصلب.

ويجدر ذكره أنه قد تم تصميم المصنع وفقاً لأحدث التقنيات في مجال معدات صناعة حديد الصلب على وجه التحديد من خلال اختيار مرافق ذات جودة وانتاجية عالية، يمكن من خلالها تحقيق نتائج تشغيل ذات فعالية عالية بقوى عاملة منخفضة واستهلاك محدود للطاقة ما يجعل من المصنع محطة تنافسية للغاية، وتم البدء في التشغيل عام 2010.

وخلال عام 2010 حققت الشركة انجازاً بارزاً من خلال الاستحواذ على مصنع آخر للتسليح في الكويت والذي تم تجديد وترقية طاقته الانتاجية السنوية بالكامل بواسطة شركة سيدرمبز الايطالية ليصل الانتاج بالكامل لحديد التسليح الى 1.400.000 طن سنويا

ومع انطلاق «معرض اتحاد الصناعات الكويتية – جسور» وما حققه من نجاح واستقطاب كبيرين، بات المعرض أكبر تجمع وطني متخصص في عالم البناء والتشييد والديكور، ما جعل الشركة تشارك فيه ولأسباب أخرى أبرزها دعم المنتج المحلي الكويتي بغية المنافسة من حيث الجودة والأسعار، وعرض جميع الفرص الاستثمارية لتجار المنطقة، وطرح الأفكار والمنتجات والتطبيقات الجديدة في هذا المجال.

