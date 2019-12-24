مال وأعمال

ارتفع الذهب متجاوزا أعلى سعر له في أسبوع في تعاملات محدودة قبل عطلات عيد الميلاد والعام الجديد، مع تراجع الدولار قليلا ووسط استمرار الغموض بشأن اتفاق التجارة الأميركي - الصيني.

و ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة الى 1482.61 دولارا للأوقية (الأونصة). وكانت الأسعار قد ارتفعت في وقت سابق لأعلى مستوى منذ 12 ديسمبر.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 في المئة الى 1486.10 دولارا للأوقية.

وقال جون شارما الخبير الاقتصادي في بنك أستراليا الوطني، «هناك بعض التحسن الشكلي (في أوضاع التجارة) لكن ليس هناك اتفاق شامل. ثانيا، الجميع يعرفون أن مجلس الاحتياطي الاتحادي لن يرفع سعر الفائدة قريبا، مما يجعل الذهب في المتناول حقا».

ويعتبر الذهب ملاذا آمنا للاستثمار في أوقات الغموض السياسي والاقتصادي، في طريقه لتسجيل أفضل سنة له منذ 2010.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.7 في المئة الى 1868.77 دولارا للأوقية بعد أن انخفض بنسبة وصلت الى 5 في المئة في موجة بيع لجني الأرباح تلت وصوله لسعر قياسي مرتفع.

وزادت الفضة 0.1 في المئة الى 17.36 دولارا للأوقية بعد أن ارتفعت في وقت سابق لأعلى سعر لها منذ السابع من نوفمبر، بينما زاد البلاتين 1.1 في المئة الى 918.59 دولارا.

