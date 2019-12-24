مال وأعمال

أعلن «الكوت» أكبر واجهة بحرية للتسوق والترفيه في الكويت، عن استعداده لمنح الزوار تجربة فريدة من نوعها لاستقبال العام الجديد وذلك من خلال تقديم فعاليات احتفالية تنفرد أجواؤها بمتعة الدهشة والتشويق. حيث ستنطلق هذه الفعاليات في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر 2019 وتستمر حتى الساعات الأولى من بداية العام الجديد.

وخلال هذا العام سيقدم «الكوت» للعام الثاني على التوالي عروض الألعاب النارية التي تحبس الأنفاس وتضيء سماء «الكوت» احتفاء ببداية العام الجديد.

وسيكون الزوار على موعد مع أمسية موسيقية يؤديها «فرقة النجوم الكويتية»، وكذلك عرض استعراضي مرح لفن اللعب بالنيران يؤديها فنانون عالميون، فضلاً عن فقرة مسابقات على الهواء مباشرة تنظمها اذاعة «نبض الكويت».

