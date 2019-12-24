مال وأعمال

يسهم سوق المنازل الذكية والمدن الذكية في الشرق الأوسط في تعزيز حجم السوق العالمي لتقنيات واي فاي اللاسلكية ليصل 16 مليار دولار بحلول عام 2022، وفقًا لشركة «لينكسيس»، .

وسيكون من أبرز الاتجاهات التقنية في 2020 طرح تقنية واي فاي 6 للشبكات اللاسلكية التي تتميز عن سابقاتها بسرعة مضاعفة بأربع مرات لأجل تلبية قدرات أحدث الأجهزة النقالة وأجهزة الألعاب والبث الشبكي، إضافة إلى سعة أكبر بأربع مرات في البث والألعاب والربط الشبكي، فضلاً عن نطاق أوسع بنسبة 50 في المئة لأجل توسيع التغطية إلى المصابيح والكاميرات ومكبرات الصوت.

وتستعد المدن الذكية، خاصة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، لطرح تقنية واي فاي 6 وأجهزتها بغية خفض الازدحام المروري وإدارة استخدام المرافق وتعزيز سلامة الجمهور. حيث تستطيع أجهزة واي فاي 6 تقديم قدرات متقدمة في الربط الشبكي ضمن بيئات الاستخدام الكثيفة والديناميكية من مراكز التسوق حتى الملاعب، وتطبيقات الواقع المعزز والواقع الافتراضي والخدمات القائمة على المواقع.

وفي هذا الصدد، قال أمان الله خان، مدير عام شركة لينكسيس في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: «بينما سيكون عام 2020 لحظة محورية للشرق الأوسط في اعتماد تقنية واي فاي 6 لأجل منازل ومدن أكثر أمانًا وذكاء وسرعة، إلا أن المؤسسات والأفراد يحتاجون في البداية إلى أجهزة شبكية محسنة بتقنية واي فاي 6. وتستطيع تقنياتنا الذكية في الربط الشبكي تركيز قوة إشارة واي فاي 6 اللاسلكية بحيث تتيح التحكم الكامل بإدارة التطبيقات فضلاً عن تحسين نفقات المنازل والحياة اليومية».

