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انخفاض الأسهم الأوروبية


تراجعت الأسهم الأوروبية قليلا بعدما اقتربت من مستويات قياسية مرتفعة في الجلسة السابقة، وسط تعاملات ضعيفة قبل عطلات عيد الميلاد هذا الأسبوع.
ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المئة وقاد القطاع المصرفي الاتجاه النزولي.
وفي ظل تحسن توقعات الاقتصاد العالمي والتفاؤل بشأن خروج بريطاني سلس من الاتحاد الأوروبي، ارتفعت الأسهم الأوروبية لأعلى مستوياتها هذا الأسبوع وسجل المؤشر أكبر مكاسب أسبوعية في شهرين. وفي إيطاليا، تراجع سهم مجموعة أتلانتيا للبنية التحتية ما ضغط على المؤشر العام للسوق. كان تقرير قال إن الحكومة الإيطالية وافقت مبدئيا على وثيقة تيسر سحب امتيازات تشغيل الطرق السريعة. ولا يذكر القرار أتلانتيا، لكن مصدرا حكوميا أبلغ رويترز أن الإجراءات قد تشملها.


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