مرأة

المقادير: 6 أشخاص: 12 حبة فولفون معلبة جاهزة، الحشوة، 1/2 كوب جبنة كريمي ، 2 ملعقة قشطة، 1/4 كوب جبنة شيدر ، 3 ملاعق جبنة بارميزان مبشورة، كافيار (بيض السمك)، 2 ملعقة أنشوجة مقطعة صغيرًا.

التتبيلة: 2 ملعقة زيت زيتون، 2 ملعقة عصير ليمون، ملح وفلفل.

طريقة التحضير: رصي وحدات الفولفون في صاج فرن مدهون واخبزي في الفرن الساخن لمدة 12 دقيقة.

ستجدين أن حبات الفولفون قد تمددت وارتفعت بفعل حرارة الفرن، انتظري حتى تصبح ذهبية اللون.

في وعاء صغير ضعي كل أنواع الجبنة معًا واخفقيها جيدًا حتى تصبح كالكريمة.

في كيس وبلبلة ضعي كريمة الجبنة واصنعي وردات على سطح الفولفون.

ضعي فوق وردات الجبنة بملعقة صغيرة قليلًا من الكافيار والأنشوجة.

إخلطي صوص التتبيلة ووزعيه على وجه المقبلات بالكافيار واحفظيها لحين التقديم بالهنا والشفا.

