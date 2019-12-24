مرأة

تسريحة الدبابيس بالفرق الجانبي:

? إن كنت من صاحبات الشعر القصير وتبحثين عن إطلالة كلاسيكية بلفحة عصرية وجميلة، ننصحك بالاستعانة بصيحة الدبابيس واختيار تلك التي تليق بأسلوب ثيابك ثم وزعيها بشكل متساو من جهة واجدة. هذا اللوك يعزز أناقة إطلالتك ويبرز أنوثتك بشكل مثالي.

تسريحة الضفيرة بالفرق الوسطى:

? إن كنت تفضلين الإطلالة الرياضية والمميزة في الوقت عينه عليك باعتماد تسريحة الـ Beach waves بالفرق الوسطي، ثم الاستعانة بشعر الغرة وتطبيق الضفيرة من جانب واحد.

تسريحة ذيل الحصان بالضفيرة المتوسطة:

? لإطلالة مميزة وعصرية، إعتمدي تسريحة ذيل الحصان المبللة بالفرق الوسطي، هذا اللوك يبرز جاذبية العينين ويعزز نعومة وجمال وجهك. وتألقي به بطريقة مميزة، لا بدّ من تقسيم الشعر الخلفي الى 3 أقسام واعتماد الضفيرة الوسطية لإعادة ربط الشعيرات من جديد.

تسريحة الشعر المبلل الجانبي:

? لإطلالة عصرية تبرز جمال وجهك وإشراقه، لابدّ من اعتماد تسريحة الشعر المبلل، طبقي الفرق الذي يليق بوجهك وثبتي الشعيرات بالجل أو بالمثبت نحو الخلف .

? تسريحة نصف رفعة بالدبابيس:

اعتمدي فرق الشعر الذي يليق بك ولتثبيت الغرة بأسلوب عصري ومميز نحو الخلف، ننصحك بالإستعانة بالدبابيس وتطبيقها بأسلوب المثلثات على طول الشعر من الخلف. لتثبيتها جيدا استعيني بمثبت الشعر.

