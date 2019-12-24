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تحقق الفنانة ديانا حداد «برنسيسة الغناء العربي» نجاحات متعددة عبر نشاطاتها الفنية المختلفة التي تقدمها برفقة جمهورها في الخليج والوطن العربي، أهمها من خلال الأغنية الجماهرية «الى هنا» التي باتت تقترب من حاجز الـ100 مليون مشاهدة عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة أهمها قناتها الرسمية في «اليوتيوب»، مؤكدة سعادتها بعذا النجاح الذي سجله حب الجمهور ومتابعته المستمرة.

وتتصدر «البرنسيسة» كما يلقبها جمهورها عدداً من أغلفة المجلات والصحف الورقية العربية، عبر لقاءات تحدثت خلالها عن جديدها الذي بات في مراحله الأخيرة، حيث ستقوم خلال أيام قليلة بوضع صوتها على أغنية جديدة من اللون البدوي اللبناني، بعد الانتهاء من عملية تنفيذها وتسجيلها وتوزيعها موسيقياً ما بين ستوديوهات بيروت ودبي، حيث تحمل الأغنية كلمة مؤثرة ولحناً مميزاً سيرى النور قريباً.

