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تحت رعاية وحضور إبراهيم البغلي رئيس مجلس إدارة مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار. تقيم الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية معرضاً للفنانة أميرة أشكناني يوم غد الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2019 في مقر الجمعية حولي.

ويأتي هذا المعرض بعد سلسلة من المعارض الفنية التي بدأتها الفنانة اميرة اشكناني من عام 2009 في قاعات الجمعية وعلى مدار 14 سنة أسهمت خلالها في العديد من المعارض الفردية والجماعية داخل وخارج الكويت في موضوعات متنوعة. وفي تصريح خاص تزامنا مع التحضير لافتتاح المعرض صرح الفنان عبدالرسول سلمان رئيس الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية : أن المشاعر الإنسانية بكل رشاقتها وجمالها ومرونتها هو عنوان أحدث معرض للفنانة أميرة أشكناني والتي تقدم تجربة جديدة في لوحاتها بأسلوبها الذي يميل للتعبيرية والتجريدية في الفن ، وتقدم فيه الطبيعة متأثرة بخلفياتها الثقافية كموجهة وأستاذة للفن وعاشقة للموسيقى، وهي في هذا المعرض تبدي الاهتمام بالألوان وتنوعها بتلقائية لإخراج طاقة داخلية تتحول خلال أعمالها الفنية إلى فن حاد أحياناً وهادئ متجانس وممتع في أحيان أخرى.

وتابع قائلا : وتبحث دائماً عن الجديد في الواقع وفي الحلم ، في التعبير وفي الخيال تحاور الذاكرة عبر أمكنة العبور ، والذكرى في أزمنة الوقت المسرب إلى حتفه. أميرة في معرضها الجديد حملت ريشتها التبصر والبصيرة واستعارت من المرأة مطارح اللون والرؤية.

وأكد السلمان قائلا : في هذا المعرض تحاول الارتقاء إلى مستوى أبعد من الذات الأنا ، الطاقة التي تشفي الذات وتوحي بالطمأنينة، وقد عملت من خلال الفن والألوان على كيفية جعل الصمت المليء بالأمل والفوران ينطلق بالحب فجعلت اللون الأبيض يتحرك ، مع إضافة الألوان التي استعملتها بكل جرأة لتصف اللوحة بالحياة بعيداً عن صخب المشاكل التي تعيشها ، إن عشق هذه العناصر لبعضها وتتداخلها وتدرجها قدم لها الأشكال التي تعيشها.

