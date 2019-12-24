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بعد غياب 16 عاماً، تعود الفنانة شيرين عبدالوهاب إلى السينما من خلال فيلم غنائي استعراضي مع المنتج وليد منصور.

وقال وليد منصور إنه كان من الصعب إقناع شيرين بالعودة إلى السينما، واشترطت أن يكون العمل يحمل فكرة جديدة، وطابعاً رومانسياً تشويقياً. وقالت «أتمنى العودة إلى السينما بفيلم ضخم وخيالي يشبه (الجميلة والوحش)، ويتم عمل غرافيك وإبهار، بحيث يرى المشاهدون عملاً استثنائياً. وبناءً على هذا الشرط، وافقت على التعاقد، والتزمنا بما طلبته، ونبحث حالياً عن فكرة وسيناريو يفي بشروط شيرين». أما عن الأبطال، فقال إنه سيتم اختيار عدد من الوجوه الجديدة للبطولة مع شيرين، إضافة إلى عدد من النجوم الكبار الذين يتم الاتفاق على أسمائهم حالياً، وسيتم التفاوض معهم بمجرد استقرار شيرين على السيناريو والفكرة، وسيتم ترشيح مخرج كبير للعمل أيضاً يستطيع تنفيذ الخدع والغرافيك، وتقوم شيرين حالياً بورشة تمثيل إضافة لتمرينات رياضية وتدريبات خاصة، وتختار عدداً من الأغنيات لضمها إلى العمل.

وكان آخر أعمال شيرين السينمائية فيلم «ميدو مشاكل»، مع الفنان أحمد حلمي، وايناس النجار، ورامز جلال، ولكنها قاطعت السينما بعده، لعدم رضاها عن قدراتها التمثيلية وقتها، وبعد نجاحها في مسلسل «طريقي» كممثلة، قررت خوض تجربة التمثيل مرة أخرى، بشرط وجود عمل سينمائي أو تلفزيوني لا يقل عن المسلسل، ويحقق لها نجاحاً مناسباً، مع ما حققه المسلسل من جماهيرية كبيرة. وعلى جانب آخر، وبعد غياب عامين عن إحياء الحفلات في مصر، عادت شيرين إلى الغناء على مسرح المنارة في القاهرة 20 ديسمبر الحالي، ونظم الحفل وليد منصور.

