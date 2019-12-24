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«ستار وورز» تصدر إيرادات دور السينما الأميركية


تصدر فيلم الحركة والمغامرة «ستار وورز: الجزء التاسع - ذا رايز اوف سكاي ووكر» إيرادات دور السينما بأميركا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما مساء الأحد. وحقق الفيلم، الذي يشارك في بطولته كاري فيشر ومارك وجون بويجا وهاميل وآدم درايفر، إيرادات بلغت 175?5 مليون دولار. وتراجع للمركز الثاني فيلم الحركة والمغامرة «جومانجي: ذا نيكست ليفل»، والذي يشارك في بطولته دوين جونسون «ذا روك» وجاك بلاك وكيفن هارت، محققا إيرادات بلغت 26?12 مليون دولار. وجاء في المركز الثالث فيلم الرسوم المتحركة والفانتازيا «فروزن 2»، والذي يشارك في أداء أصوات شخصياته كريستين بيل وادينا منزل وجوش جاد، محققا إيرادات بلغت 12?3 مليون دولار.


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