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ضمن العروض الرسمية لمهرجان المسرح العربي في دورته الثانية عشرة الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح وتستضيفها المملكة الأردنية الهاشمية، تم اختيار عرضين من الكويت، أحدهما دخل المسابقة التي تتنافس عروضها على جائزة القاسمي لأفضل عرض مسرحي عربي، والآخر في الخط الموازي خارج المسابقة. والعرضان هما «الصبخة» لفرقة مسرح الخليج العربي للمخرج د. عبدالله العابر، والثاني مسرحية «على قيد الحلم» تأليف تغريد الداود وإخراج يوسف البغلي. قد يتصور البعض، إن اختيار عملين من الكويت أمر هين.. وعادي.. ولأنه أمر غير هين.. وغير عادي، نشير إلى أن جمهورية مصر العربية، بتاريخها المسرحي العريق تغيب عن عروض المهرجان.. والعراق الذي يمتلك إرثاً مسرحياً ضارباً في القديم والتميز يغيب.. كما يغيب لبنان بإرثه المسرحي العتيد.. وهكذا الأمر مع عدد من دول مجلس التعاون الخليجي. ما أحوجنا أن نتوقف أمام تلك الشذرات ومعانيها.. ودلالاتها.. وأبعادها. ما أحوجنا أن نتأمل الإنجاز المسرحي الكويتي وعلى جميع الأصعدة المحلية.. والخليجية والعربية والدولية.

كما نذكر بأن المسرح في الكويت، ومن خلال فرقة المسرح الكويتي حقق جائزة القاسمي لأفضل عرض مسرحي وعربي وهو الإنجاز الأهم في تاريخ ومسيرة المسرح في الكويت.. بينما يظل هكذا إنجاز بعيد المنال عن الكثير من المسارح في عالمنا العربي. ونكرر.. ما أحوجنا أن نحتفي بهذا الإنجاز.. الذي يرسخ الكويت كمنارة إشعاع وتوهج ثقافي وفني ومسرحي.

ويبقى أن نقول.. برافو لأهل المسرح في كويتنا الغالية.

وعلى المحبة نلتقي

