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شاركت الفنانة نسرين أمين جمهورها بصور من كواليس أول أيام تصوير فيلمها الجديد «يوم 13»، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستغرام». ظهرت نسرين، برفقة عدد من ابطال الفيلم، من بينهم دينا الشربيني التي استعدت للعمل بنيو لوك وشعر أسود، وأحمد داود، ومحمد شاهين، وعلقت على الصور قائلة: «الحمد لله اول يوم تصوير فيلم يوم 13 مع المنتج و المخرج الكبير وائل عبدالله و أحلى أصدقاء.. ربنا يكتب لنا النجاح إن شاء الله». جدير بالذكر أن «يوم 13»، بطولة أحمد داود، دينا الشربيني، نسرين أمين، محمد شاهين، محمود حافظ وإخراج وائل عبدالله، والفيلم يتم تصويره بتقنية الـ 3d، وسيتم طرحه بدور العرض في عام 2020.

