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بعد النجاح الهائل والمذهل الذي حققته السينما المصرية على مستوى الإيرادات وشباك التذاكر في مواسمها الأخيرة وآخرها موسمي عيد الفطر والأضحى التي حققت فيها بعض الأفلام إيرادات قياسية غير مسبوقة- ربما- في كل تاريخ السينما المصرية مثل فيلم «الفيل الازرق2» الذي تجاوزت إيراداته الـ100 مليون جنية مصري وأيضا فيلم «أولاد رزق2» و«الممر» اللذان اقتربا من هذا الرقم - أصبحت المواسم السينمائية الأخرى وأيضا أفلام نجوم الشباك الآخرين في مأزق بعد أن بات عليهما تحقيق نفس النجاح أو الاقتراب منه على مستوى الإيرادات. ويأتي موسم أعياد الكريسماس ورأس السنة والذي سيبدأ بعد أيام قليلة ليكون الموسم الأول الذي سيدخل هذا الاختبار خصوصا وانه يضم عدداً من أفلام النجوم الكبار على مستوى الإيرادات والنجاح الجماهيري.. حيث تأكد- حتى كتابة هذه السطور- نزول 4 أفلام إلى دور العرض بينما هناك 4 أفلام أخرى مايزال موقفها غامضاً ولم يتأكد بشكل قاطع هل ستكون من بين أفلام الموسم أم سيتم تأجيل عرضها إلى مواسم سينمائية قادمة.

وأول أفلام هذا الموسم العارف.. عودة يونس لأحمد عز الذي يأمل من خلال فيلمه الجديد أن يواصل نجاحه الأسطوري الذي حققه في فيلميه الأخيرين «الممر» و«أولاد رزق2» على مستوى الإيرادات الهائلة في شباك التذاكر.. الفيلم من تأليف محمد سيد بشير وإخراج احمد علاء ويشارك في بطولته أحمد فهمي- محمود حميدة- فتحي عبدالوهاب- كارمن بصيص- ركين سعد- أحمد خالد صالح وتدور أحداثه حول فكرة حرب العقول في وقتنا المعاصر من خلال قصة «يونس» الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الانترنت ويدخل في صراع مع احدى العصابات الخيرة مشاهد الفيلم تم تصويرها ما بين القاهرة وعدد من العواصم الأوروبية ويعد من أفلام الإثارة والتشويق التي اعتاد عز تقديمها في أفلامه الأخيرة. ويعود أحمد السقا ليدخل المنافسة بقوة هذا الموسم بعد غيابه عن الساحة في الموسمين الأخيرين بفيلمه الجديد «العنكبوت» الذي تشاركه بطولته منى زكي والاثنان شكلا من قبل دويتو سينمائي في عدد من الأفلام الناجحة مثل «مافيا» و«تيمور وشفيقة» وقبلهما «أفريكانو» الفيلم الجديد من تأليف محمد ناير وإخراج احمد نادر جلال ويشارك في بطولته خالد النبوي – ظافر العابدين- شيرين رضا- ريم مصطفى - محمد لطفي- أحمد فؤاد سليم- يسرا اللوزي.. والفيلم ينتمي إلى لنوعية الاكشن والإثارة وصوت مشاهدة ما بين القاهرة والأقصر والغردقة.

ويحاول محمد عادل إمام تأكيد مكانته كنجم شباك والتي حققها خلال السنوات الاخيرة ويدخل المنافسة بفيلم «لص بغداد» الذي يشاركه بطولته ياسمين رئيس- أحمد رزق- أمينة خليل- فتحي عبدالوهاب- إلى جانب ضيوف الشرف بيومي فؤاد وعلي ربيع ومحمد عبدالرحمن والفنان صلاح عبدالله.. الفيلم من تأليف تامر إبراهيم وإخراج احمد خالد موسى وتدور أحداثه حول مغامرة كوميدية تدور في جو من الإثارة والتشويق عندما ينشغل أبطاله بالبحث عن كنز مفقود ويواجهون خلال رحلة البحث هذه العديد من المواقف والأحداث الشديدة الخطورة أحياناً والكوميدية في أحيان أخرى.

وللكوميديا الاجتماعية نصيب أيضا في أفلام هذا الموسم من خلال فيلم «استدعاء ولي عمرو» وهو من تأليف محمد سمير مبروك وإخراج احمد البدري وبطولة: حورية فرغلي- محمد لطفي- محمد عز- سماح أنور- مي كساب- صبري فواز- انتصار- كلوديا حنا- حمادة الليثي- محمد يونس- محمد مرزيان.. إلى جانب عدد من الأطفال ويطرح الفيلم من خلال أحداثه عدداً من القضايا الاجتماعية فيها المشكلة التعليمية والدروس الخصوصية التي تنهك الأسر المصرية وأيضا مشاكل الطلاق والتفكك الأسري وما يخلفه من معاناة للأطفال. وإذا كانت هذه هي الأفلام الأربعة التي تأكد نزولها بالفعل إلى دور العرض خلال موسم الكريسماس ورأس السنة فهناك «4» أفلام أخرى مازال موقفها غامضاً ولم يتأكد بشكل قاطع عما إذا كانت ستدخل المنافسة هذا الموسم أم سيتم تأجيلها إلى مواسم أخرى خصوصا وان كل التوقعات تشير إلى منافسة ساخنة وشرسة نظراً لتواجد الأفلام الكبيرة بنجومها الكبار أصحاب الإيرادات العالية. وأول هذه الأفلام التي يكتنفها الغموض فيلم «الفلوس» للفنان تامر حسني والذي تأجل عرضه في اللحظات الأخيرة من المواسم الماضية والفيلم تغير اسمه عدة مرات حيث حمل في البداية اسم «حمزة» ثم تغير إلى «نصب تذكاري» ثم استقر الاسم لفترة على «كل سنة وأنت طيب» قبل أن يتغير وبشكل نهائي إلى اسمه الحالي «الفلوس» الفيلم من إخراج سعيد الماروق ويشارك في بطولته: خالد الصاوي- زينة محمد سلام- عائشة بن أحمد وهو من تأليف محمد عبدالمعطي وهو دراما اجتماعية في إطار كوميدي لا يخلو من أجواء الإثارة والتشويق وهي الخلطة المعتادة في أفلام تامر حسني مع بعض الأغنيات التي اعتاد تقديمها في أفلامه فهو لا ينسى أبداً انه في الأصل مطرب. أيضا هناك فيلم «التاريخ السري لكوثر» للفنانة ليلى علوي وهو فيلم اجتماعي ساخر ولا يخلو من أجواء الغموض وهو من تأليف وإخراج محمد أمين صاحب الأسلوب الخاص جداً في أفلامه التي يقدمها على فترات متباعدة ويكتبها بنفسه وتتميز بمستواها الفني العالي ويشارك في بطولته الفنان محسن محيي الدين وأحمد حاتم.. والفيلم تم انتهاء تصويره منذ فترة طويلة وتأجل عرضه في أكثر من موسم سينمائي سابق ولايزال أيضا موقفه غامضا من العرض خلال هذا الموسم. وهو ما ينطبق أيضا على فيلم «يوم العرض» من إخراج بيبرس الشهاوي وبطولة إيهاب فهمي- حسام الجندي وهو من أفلام الإثارة والتشويق.. وأيضا الفيلم الاجتماعي «أعز الولد» الذي يضم في بطولته النجمتين ميرفت أمين ودلال عبدالعزيز ويشاركهما البطولة عدد كبير من الفنانين والفيلم هو التجربة الأول للمخرجة سارة نوح.

