على الرغم من أن فيلم الرسوم المتحركة «ملكة الثلج 2 ــ Frozen II»، تنحى عن صدارة شباك تذاكر السينما العالمية، فإن إجمالي إيرادات «ملكة الثلج 2» تخطى المليار دولار، ليصبح بذلك الفيلم السادس لشركة «ديزني» الذي يصل إلى حاجز المليار دولار، حيث حقق الفيلم منذ طرحه من أربعة أسابيع حتى الآن مليار و32 مليونا و542 ألف دولار، وجاء بالمركز الثاني كأعلى إيرادات للسينما العالمية هذا الأسبوع، محققا 19 مليونا و182 ألف دولار.

«ملكة الثلج 2» من تأليف أليسون شرويدر، وجينيفر لي التي شاركت أيضا بالإخراج مع كريس باك، وقام بأداء الأصوات للفيلم كل من كريستين بيل، وإدينا منتزل، وستيرلنج كي. براون، وجوناثان غروف، وإيفان راشيل وود، وجوش جاد، الفيلم تبدأ أحداثه عندما تقرر «آنا» و«إلسا» و«كريستوف» و«أولاف» و«سفين» مغادرة أرينديل، والسفر إلى غابة قديمة تقع في خريف أرض ساحرة، لإيجاد أصل قوة إلسا من أجل إنقاذ مملكتهم.

أما الصدارة فقد احتلها على عكس المتوقع، الجزء الثاني من فيلم الأكشن والمغامرة والكوميديا «جومانجي ــ Jumanji»، الذي يأتي باسم «جومانجي.. المستوى التالي ــ Jumanji: The Next Level»، ليضرب بعرض الحائط توقعات الشركة المنتجة له والنقاد، ويحقق في أول أسبوع له 60 مليونا و100 ألف، ويبلغ إجمالي إيراداته عالميا 212 مليونا و600 ألف دولار.

وقد جاء الفيلم كثان، كما واصل الفيلم احتلال صدارة شباك تذاكر السينما العالمية للأسبوع الثالث على التوالي، محققا أكثر من ضعف إيرادات الفيلم الذي يليه في القائمة، حيث حقق هذا الأسبوع 35 مليونا و165 ألف دولار.

وكان الجزء الأول «جومانجي.. مرحبًا بكم في الأدغال ــ Jumanji: Welcome to the Jungle»، قد حقق في أول أسبوع له قبل عامين ما يقرب من 52 مليونا

و700 ألف دولار، كما وصل إجمالي إيرادات الفيلم طوال مدة عرضه إلى قرابة المليار دولار.

«جومانجي.. المستوى التالي» من تأليف جيف بينكر، وسكوت روزنبرغ، وإخراج جاك كاسدان، وبطولة دواين جونسون، وكيفن هارت، وكارين جيلان، وجاك بلاك، وسال لونجوباردو، وريس داربي، ونيك جوناس، ودارين فيرارو، وأليكس وولف، وتبدأ أحداث الفيلم عندما يعود فريق من الأصدقاء إلى «جومانجي» لإنقاذ أحدهم، ويخوضون مغامرة من الصحاري الجافة إلى الجبال الثلجية للهروب من أخطر لعبة في العالم، حيث يحتاج اللاعبون إلى شجاعة أكبر.

وتراجع فيلم الجريمة والكوميديا «أخرجوا السكاكين ــ Knives Out»، إلى المركز الثالث بعد أن كان في الثاني بالأسبوع الماضي، حيث حقق 9 ملايين و250 ألف دولار، خلال ثالث أسبوع من طرحه، ليصل إجمالي إيراداته عالميا إلى 162 مليونا و227 ألف دولار.

«أخرجوا السكاكين» من تأليف وإخراج ريان جونسون، وبطولة لاكيث ستانفيلد، وكاثرين لانغفورد.

واستطاع الفيلم الدرامي «ريتشارد جويل ـ Richard Jewell»، أن يتواجد بالمركز الرابع في القائمة بأول أسبوع من طرحه، حيث حقق 5 ملايين دولار.

«ريتشارد جويل» من تأليف ماري برينر، وبيلي راي، ومن إخراج كلينت إيستوود، وبطولة نينا أرياندا، وكاثي بيتس، وسام روكويل، وجون هام، وبول والتر هوزر، وتناول الفيلم قصة فرد الأمن «ريتشارد جويل»، والذي نجح في إنقاذ الآلاف من الأرواح خلال أولمبياد 1996، ولكنه الصحافة قامت باتهامه بلا دليل أنه منفذ العمل الإرهابي.

وحل في المركز الخامس فيلم الرعب والغموض «عيد الميلاد الأسود ــ Black Christmas»، وقد حقق 4 ملايين و420 ألف دولار، خلال أول أسبوع من عرضه، ووصلت إيراداته عالميا إلى 7 ملايين و520 ألف دولار.

«عيد الميلاد الأسود» من تأليف أبريل وولف، بالاشتراك مع صوفيا تاكال مخرجة الفيلم، وبطولة كاري إلويز، ولوسي كوري، وسيمون ميد، وبن بلاك، وإيلسي شانون، وبريتاني أوجرادي، وإيموجين بوتس، وتدور أحداث الفيلم حول شخص غريب الأطوار يطارد مجموعة من الطالبات في اجازة «الكريسماس»، لتتحول تلك الأجازة لأكثر الليالي السوداء في حياتهن، إلى أن يكتشفن أن هذا القاتل هو جزء من مؤامرة جامعية. وهبط بشدة فيلم الأكشن والدراما والسيرة الذاتية «فورد ضد فيراري ــ Ford v Ferrari»، حيث تراجع من المركز الثالث إلى السادس بالأسبوع الخامس من طرحه، حيث حقق 4 ملايين و143 ألف دولار، لتصل إيراداته عالميا إلى 184 مليونا و647 ألف دولار.

«فورد ضد فيراري» من إخراج جيمس مانجولد، وبطولة كريستيان بيل، ومات ديمون، وكايتريونا بالفي، وتريسي ليتس، وجون بيرنثال، وراي ماكينون، وجيه جيه فيلد، وجوش لوكاس، ونوح جيب، وتدور أحداث الفيلم حول المصممة «كارول شيلبي» والسائق «كين مايلز» اللذين صارعا تدخل الشركات وقوانين الفيزياء، وتحديا أنفسهما من أجل صناعة سيارة سباق ثورية لشركة «فورد»، وتحدي سيارة «فيراري» الإيطالية للفوز بالسباق المقام في مدينة ليمان الفرنسية عام 1966.

كما تراجع فيلم الدراما «ملكة وسليم ــ Queen & Slim»، من المركز الرابع إلى السابع، بثالث أسابيع عرضه، محققا 3 ملايين و600 ألف دولار، ووصل إجمالي إيراداته عالميا إلى 33 مليونا و174 ألف دولار.

«ملكة وسليم» من إخراج ميلينا ماتسوكاس، وبطولة دانيال كالويا، وجودي تيرنر سميث، وستورجيل سيمبسون، وبوكيم وودبين، وكلوي سيفاني، وإنديا مور، الفيلم تبدأ أحداثه في المواعدة الأولى للثنائي «ملكة» و«سليم»، ويلقي أحد ضباط الشرطة القبض عليهما.

وهبط أيضا فيلم الدراما والسيرة الذاتية «يوم جميل في الحي ــ A Beautiful Day in the Neighborhood»، ليحل في المركز الثامن بدلا من الخامس، خلال الأسبوع الرابع من عرضه، محققا 3 ملايين و355 ألف دولار، ليصل إجمالي إيراداته عالميا إلى 49 مليونا و329 ألف دولار.

وجاء في المركز التاسع فيلم الدراما التاريخي «مياه ملوثة ــ Dark Waters»، مسجلا تراجعا شديدا برابع أسبوع من عرضه، وقد حقق مليوني دولار، ووصل إجمالي إيراداته عالميا إلى 9 ملايين و240 ألف دولار.

«مياه ملوثة» من تأليف ماثيو مايكل كارنهان، وإخراج تود هاينز، وبطولة مارك روفالو، وآن هاثاواي.

وواصل فيلم الجريمة والأكشن «21 جسر ــ 21Bridges»، تراجعه، حيث حل هذه المرة بالمركز الأخير، محققا مليونا و190 ألف دولار، خلال الأسبوع الرابع من عرضه، ووصل إجمالي إيراداته عالميا إلى 37 مليونا و861 ألف دولار.