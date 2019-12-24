عربيات ودوليات

الرياض- الوكالات: أعلنت النيابة العامة في السعودية امس صدور أحكام بالقتل قصاصا على خمسة متهمين في قضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي.

وقالت النيابة في بيان صحافي انها استكملت تحقيقاتها وإجراءاتها في هذه القضية التي شملت 31 شخصا حيث تم إيقاف 21 منهم واستجواب عشرة أشخاص منهم دون توقيف لعدم وجود ما يستوجب إيقافهم. واضافت ان التحقيقات والإجراءات خلصت إلى توجيه الاتهام في القضية إلى 11 شخصا وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة الجزائية بالرياض.

وذكرت ان المحكمة الجزائية بالرياض اصدرت أحكاما ابتدائية بحق 11 من المدعى عليهم تقضي بقتل خمسة منهم قصاصا وهم المباشرون والمشتركون في قتل المجني عليه وسجن ثلاثة من المدعى عليهم لتسترهم على هذه الجريمة ومخالفة الأنظمة بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاما. وبينت ان المحكمة ردت طلب المدعي العام الحكم بعقوبة تعزيرية على ثلاثة من المدعى عليهم لعدم ثبوت إدانتهم في القضية في الحق العام والحق الخاص وحفظ الدعوى بحق عشرة أشخاص والإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة. واوضحت النيابة العامة أنها ستقوم بدراسة الحكم والنظر في الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف.

وأوردت قناة «العربية» امس على موقعها الالكتروني نقلا عن النيابة العامة السعودية، إنه تم التحقيق مع المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني وأخلي سبيله لعدم كفاية الدليل. وأوضح المتحدث باسم النيابة السعودية، شلعان الشلعان خلال مؤتمر صحافي أنه تمت محاكمة كل من ثبت تورطه في تلك القضية. وأضاف أن المحكمة عقدت 9 جلسات في قضية خاشقجي وصدر الحكم في الجلسة العاشرة. ولفت إلى أن التحقيقات أثبتت عدم وجود عداوة بين المدانين وخاشقجي، فضلاً عن عدم وجود نية مسبقة.

كما أعلنت النيابة العامة السعودية امس أنه تم الإفراج عن نائب رئيس الاستخبارات السعودية أحمد عسيري بعد التحقيق معه لعدم ثبوت تهم ضده.

يذكر أن النائب العام السعودي، كان قد طالب في نوفمبر من العام الماضي بإنزال عقوبة الإعدام على 5 من بين 11 مشتبهاً بهم في قضية مقتل جمال خاشقجي. وقال في حينه إن خاشقجي قُتل بعد شجار، وتمَّ حقنه بمادة مخدرة قتلته، وإن خمسة متهمين أخرجوا جثته من القنصلية بعد تجزئتها. كما أكدت النيابة العامة أن قائد فريق التفاوض لإعادة خاشقجي للمملكة، هو مَنْ اتخذ قراراً بقتل جمال خاشقجي في أكتوبر 2018 في القنصلية السعودية في اسطنبول.

